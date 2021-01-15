Vücutta kaşıntı neden olur? Vücutta kaşıntı ve kızarıklık nasıl engellenir?

Tıp dilindeki adı ile pruritus olarak bilinen kaşıntı, vücudun belirli bir bölgesinde olabileceği gibi tek bir yerde de meydana gelebilir. Kaşıntı, deri hastalıkları, hormonal değişiklikler, karaciğer hastalıkları, immün sistem, tiroid bezi ve böbrek gibi hastalıklardan da kaynaklanabilir.



Vücutta kaşıntı ve kızarıklık nasıl engellenir?



Kaşıntıdan korunmak için vücudun nem dengesini korumak, doğal kumaşlardan yapılmış kıyafet tercih etmek ve uygun olmayan kozmetik ürünlerinden uzak durmak gerekir. Uyku ve huzursuzluk meydana getiren kaşıntı, ciddi hastalıkların da göstergesi olabilir.



Kişinin hayat kalitesini önemli ölçüde düşüren kaşıntının altında yatan sebebin bulunması ve vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerekir. Kan testleri sonucu alerjik olduğu tespit edilen kaşıntılar için ise, antihistaminik bir ilaç reçete edilir. Bu ilaca ek olarak gerektiği durumlarda merhem, krem ve losyon da verilebilir.



Kaşıntıya neden olan hastalıklar



Belirli bir bölgede sürekli olarak kaşıntı olması ve duşa aldığınızda, üstünüzü değiştirdiğinizde de kaşıntının devam etmesi, başka bir sorunun olduğunun göstergesidir. Bu nedenle uzman bir hekime muayene olmak gerekir. Aynı zamanda vücudun çeşitli yerlerinde oluşan kaşıntı ve kabarcıklar, pek çok deri hastalığının yanı sıra böcek ısırması, parazit, stres, alerji, kansızlık, mantar, kanser, diyabet, çeşitli ilaçların yan etkileri ve kanser gibi hastalıkların sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Kaşıntıyla birlikte su tüketiminin artması, diyabetin göstergesidir.



Vücuttaki kaşıntının nedenleri



Vücuttaki kaşıntı, pek çok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Alerji, cilt hastalıkları, iç hastalıklar ve bazı ilaçların yan etkileri vücutta kaşıntıya neden olabilir. Aynı zamanda sıkıntı ve strese bağlı olarak da vücudun belirli bölgelerinde ya da genelinde kaşıntı meydana gelebilir. Kaşıntıya neden olan başlıca cilt hastalıkları ise şu şekilde sıralanabilir:

Cilt kuruluğu: Cilt yüzeyinde çatlama ve pullanmaya neden olan cilt kuruluğu, vücudun herhangi bir bölümünü ya da genelini etkileyebilir. Fakat daha çok el, kol ve bacak bölgelerinde görülür. Cilt kuruluğuna neden olan faktörler arasında olumsuz hava şartları, yetersiz sıvı alımı, aşırı sıcak su ile yıkanmak ve bazı ilaçlar cildin kurumasına yol açar. 40 yaşını geçen kişilerin yarısında cilt kuruluğu görülür. Bunu önlemek için sıvı tüketimini arttırmak, sabun türünü değiştirmek, kışın cildi korumak ve nemlendirici ürünler kullanmak gerekir.

Egzama: Dermatit olarak da bilinen deri üzerinde meydana gelen iltihaplı kabarcıklara neden olan hastalık egzamadır. Bu hastalık cilt kuruluğu, kaşıntı ve döküntü ile birlikte ortaya çıkar. Kronik seyirli bir hastalık olan egzama detaylı muayene ile tespit edilir.

Uyuz: Geceleri artan bir kaşıntı ile ortaya çıkar.

Kaşıntıya neden olan iç hastalıkları

Böbrek yetmezliği: Ciltte döküntü ve kaşıntıya neden böbrek yetmezliği, beraberinde bulantı, kusma, iştah kaybı, baş ağrısı, yüksek tansiyon gibi belirtilerle birlikte ortaya çıkar.

Sarılık: Gözde ve ciltte sararma ile birlikte ortaya çıkan kaşıntıya neden olur. Aynı zamanda hastalarda ateş, halsizlik gibi belirtiler de görülür.

Siroz: Karaciğer fonksiyonlarının bozulması ile birlikte kronik bir hastalık olarak ortaya çıkan bu hastalık, vücudun belirli bölgelerinde kaşıntıya neden olabilir. Karaciğerin sertleşip küçülmesine neden olan ciddi ve tedavi gerektiren bir hastalıktır.