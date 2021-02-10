Vulva Nedir? Vulvada Şişlik, Ağrı Ve Kaşıntı Neden Olur?

Vulva diğer organlara oranla çok daha hassas bir organdır. Kadınların adet sancıları ve vulvadaki ağrılar normal kabul edilirken adet dışı ağrılar görülmesi başka bir hastalığın habercisi olabilir. Bu sebeple bu gibi bir durum yaşandığı zaman mutlaka doktora görünmek gerekir.

Vulva Nedir?

Kadınların genital organlarının dış kısmında kalan kısmına vulva ismi verilmiştir. Vulvanın dış kısmında bulunan dudaklar büyük dudak ismini alırken vulvanın içindeki dudaklar ise küçük dudak olarak isimlendirilir. Klitoris isimli organ ise bu iç dudakların tepesinde bulunmaktadır. Klitoris kadınların cinsel anlamda haz duymasını sağlar. Bunun yanında dış kısmı bir doku ile kaplıdır.

Vulvada Şişlik, Ağrı Kaşıntı Neden Olur?

Vulva kanseri kadınlardan sıklıkla görülen kanser türlerinden bir tanesidir. Ancak erken teşhiste tedavi edilmesi çok daha kolay olmaktadır. Vulva kadınların vajina, üretra ve klitorisin dışını saran ve bu organları koruyan tabakadır.

Vulva kadınların diğer vücut bölgelerine oranla çok daha hassas bir bölgedir. Bazen burada şiddetli ağrılar oluşabilmektedir. Kadınların çoğu vulva ağrısını ömrünün bir döneminde muhakkak yaşamıştır. Vulva ağrıları çoğunlukla cinsel birleşmede ve adet kanaması sırasında oluşmaktadır. Fakat ortada herhangi bir neden yokken de vulvada ağrılar olabilmektedir.

Vulva Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Vulva kanserinin erken teşhisi için belirtilerin erkenden anlaşılması oldukça önemlidir. Vulva kanseri aşağıdaki belirtiler ile kendini göstermektedir.

Vulva derisinde kalınlık meydana gelmesi

Normalde görülmeyen kanamaların meydana gelmesi

Vulvada siğil oluşması

Dış genital kısımda şiddetli kaşınma durumu

Yanma problemleri

Buradaki deride döküntüler meydana gelmesi

Vulva dışında elle hissedilebilen bir şişlik olması

Ağrılı idrar

Şiddetli kaşınma problemleri

Cinsel ilişki esnasında ağrı hissedilmesi

Burada çıkan yaraların bir türlü iyileşmemesi

Kasıklarda meydana gelen ağrılar.

Kadınlarda bu belirtilerin bir ya da birkaçı varsa mutlaka bir doktora görünmeleri gerekmektedir.

Vulva Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

Öncelikle doktorunuz fiziksel olarak bir muayene yapmalıdır. Eğer şüpheli bir durum varsa biyopsi yapılır. Lezyonlu bölgeden doku örnekleri alınır ve biyopsi amaçlı inceleme yapılır.

Eğer bu bölgede tümör tespiti yapılırsa bu tümörün büyüklüğünün bilinmesi adına tomografi, MR ya da PET istenebilmektedir. Bunun yanında doktorunuz sistoskopi ve protoskopi yöntemleri ile kalın bağırsak ve mesane bölgelerinin kontrollerini de yapacaktır. Hastadan HIV ve HPV testleri de istenebilir.