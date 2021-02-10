Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Vulva Nedir? Vulvada Şişlik, Ağrı Ve Kaşıntı Neden Olur?
10.02.2021 - 12:27 |

Vulva Nedir? Vulvada Şişlik, Ağrı Ve Kaşıntı Neden Olur?

Kadın genital organının dış kısmına vulva ismi verilmektedir. Vulvanın dış kısmına dış dudaklar iç kısmına ise iç dudak ismi verilir. Vulva nedir? Vulvada şişlik, ağrı ve kaşıntı neden olur? sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Vulva Nedir? Vulvada Şişlik, Ağrı Ve Kaşıntı Neden Olur?
ABONE OL

 Vulva diğer organlara oranla çok daha hassas bir organdır. Kadınların adet sancıları ve vulvadaki ağrılar normal kabul edilirken adet dışı ağrılar görülmesi başka bir hastalığın habercisi olabilir. Bu sebeple bu gibi bir durum yaşandığı zaman mutlaka doktora görünmek gerekir.

 Vulva Nedir?

 Kadınların genital organlarının dış kısmında kalan kısmına vulva ismi verilmiştir. Vulvanın dış kısmında bulunan dudaklar büyük dudak ismini alırken vulvanın içindeki dudaklar ise küçük dudak olarak isimlendirilir. Klitoris isimli organ ise bu iç dudakların tepesinde bulunmaktadır. Klitoris kadınların cinsel anlamda haz duymasını sağlar. Bunun yanında dış kısmı bir doku ile kaplıdır.

 Vulvada Şişlik, Ağrı Kaşıntı Neden Olur?

 Vulva kanseri kadınlardan sıklıkla görülen kanser türlerinden bir tanesidir. Ancak erken teşhiste tedavi edilmesi çok daha kolay olmaktadır. Vulva kadınların vajina, üretra ve klitorisin dışını saran ve bu organları koruyan tabakadır.

 Vulva kadınların diğer vücut bölgelerine oranla çok daha hassas bir bölgedir. Bazen burada şiddetli ağrılar oluşabilmektedir. Kadınların çoğu vulva ağrısını ömrünün bir döneminde muhakkak yaşamıştır. Vulva ağrıları çoğunlukla cinsel birleşmede ve adet kanaması sırasında oluşmaktadır. Fakat ortada herhangi bir neden yokken de vulvada ağrılar olabilmektedir.

 Vulva Kanseri Belirtileri Nelerdir?

 Vulva kanserinin erken teşhisi için belirtilerin erkenden anlaşılması oldukça önemlidir. Vulva kanseri aşağıdaki belirtiler ile kendini göstermektedir.

Vulva derisinde kalınlık meydana gelmesi

Normalde görülmeyen kanamaların meydana gelmesi

Vulvada siğil oluşması

Dış genital kısımda şiddetli kaşınma durumu

Yanma problemleri

Buradaki deride döküntüler meydana gelmesi

Vulva dışında elle hissedilebilen bir şişlik olması

Ağrılı idrar

Şiddetli kaşınma problemleri

Cinsel ilişki esnasında ağrı hissedilmesi

Burada çıkan yaraların bir türlü iyileşmemesi

Kasıklarda meydana gelen ağrılar.

Kadınlarda bu belirtilerin bir ya da birkaçı varsa mutlaka bir doktora görünmeleri gerekmektedir.

 Vulva Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

 Öncelikle doktorunuz fiziksel olarak bir muayene yapmalıdır. Eğer şüpheli bir durum varsa biyopsi yapılır. Lezyonlu bölgeden doku örnekleri alınır ve biyopsi amaçlı inceleme yapılır.

 Eğer bu bölgede tümör tespiti yapılırsa bu tümörün büyüklüğünün bilinmesi adına tomografi, MR ya da PET istenebilmektedir. Bunun yanında doktorunuz sistoskopi ve protoskopi yöntemleri ile kalın bağırsak ve mesane bölgelerinin kontrollerini de yapacaktır. Hastadan HIV ve HPV testleri de istenebilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde iletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha sakin tepkiler verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız da, hemen ilerleyemeyebilirsiniz. Zamanınızın çoğunu sosyal konularla ilgilenerek geçirmek size de iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Yaşanan aksaklıklara karşı sabırlı olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konuları gündeminize almanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Beklemede kaldığınız zamanlarda rutin işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal konularınla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde işlerde beklemeler olabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. İş açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. Yaptığınız işlerin sonuçlarını almak için bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumanız da fayda var. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar olabilir. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi toparlamak için fırsatlar doğabilir.  Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün haberleşmeler ve yazışmalar sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ön plana koyacağınız işlerle uğraşmak size keyif verebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Geçmişten getirdiğiniz işlerinizi sonlandırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bolca yazışma ve konuşma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanları, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. İmzalamanız gereken sözleşmelere özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediğiniz işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmeler sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlatıp düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde sıkışmalar olabilir. Bu zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size de iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilmediğiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Toplu konulara karşı ilginiz artabilir. İç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Bazı konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Oğuz Kara
Oğuz KaraEczaneler ve VERBİS
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıGöz Kapağı Estetiği
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
Berna Türköver
Berna TürköverYönetici koçluğu ve anda kalmak
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz Yozgat
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz YozgatÇocukluk çağı göğüs ağrılarının kalp hastalıkları ile ilişkisi
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAsilerin Yeniayı: 11 Şubat 2021 Kova burcunda yeniay
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluBol su içmek sıvı almanın en iyi yolu olmayabilir
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralTakı trendleri ve zamansız aksesuarlar
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaAnti-selülit dostu 5 besin
Uzman Dr Nezih Karaca
Uzman Dr Nezih Karaca Çene dolgusu ile çene hattı keskinleştirme
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dil Kanseri Nedir? Dil Kanserinin En Erken Belirtileri Nelerdir?

Dil Kanseri Nedir? Dil Kanserinin En Erken Belirtileri Nelerdir?

Siğil Nedir, Neden Oluşur? Siğile Ne İyi Gelir, Nasıl Tedavi Edilir?

Siğil Nedir, Neden Oluşur? Siğile Ne İyi Gelir, Nasıl Tedavi Edilir?

Kabızlık Neden Olur? Kabızlık İçin Çözüm Nedir, Ne Yapmak Lazım?

Kabızlık Neden Olur? Kabızlık İçin Çözüm Nedir, Ne Yapmak Lazım?

Bipolar Hastalığı Ne Demek? Bipolar Bozukluğun Tedavisi Var mı?

Bipolar Hastalığı Ne Demek? Bipolar Bozukluğun Tedavisi Var mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet