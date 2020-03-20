Wbc (Beyaz Küre) Nedir? Wbc Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kan tahlilleri için yapılan testlerde karşılaşılan WBC değerleri beyaz kan hücresi, lökosit ve akyuvar ile aynı manaya gelmektedir. WBC yani akyuvarlar, vücudumuzda enfeksiyonlarla mücadele etmekte görevlidir. Bu sebeple zamanla WBC değerinde artma ya da azalma görülebilmektedir. WBC değerlerinin normalin üzerine çıkması halinde lökosit yüksekliği, azalması halinde ise lökosit eksikliği denen durum meydana gelmektedir.



WBC (Beyaz Küre) Nedir?



Kan değerinde bulunan WBC / lökositlere, renk durumlarından dolayı beyaz kan hücreleri de denmektedir. Sağlıklı olan kişilerde WBC değerinin %1'i bu hücrelerden oluşmaktadır. Bazı hastalık durumlarında bu oran ciddi ölçülerde artış gösterebilmektedir.



WBC'nin farklı çeşitleri vardır. Bunlar farklı fonksiyonlar ile ilişkilendirilmiştir. Lenfosit, monosit, nötrofiller, eozinofiller ve bazofiller kan değerlerinde en yaygın olarak bulunmakta olan beyaz kan hücresi çeşitleridir.



WBC Yüksekliği



Bağışıklık sistemini uyarıcı etkiye sahip olan bakteriyal, viral ve parazit etkenli organizmalar ve bazı hastalık türleri kanda WBC değerinin yükselmesine sebep olabilmektedir. WBC değerinin yüksek gözlenmesi, vücut metabolizmasının bir hastalığın tehdidinde olduğunu ve savunmak için antikor üretmeye başladığının belirtisidir. WBC yükselmesine neden olan durumlar şunlardır:



- Enfeksiyonlu rahatsızlıklar ve bu hastalıklarda enfeksiyon oluşumu gözlenmesi

- Otoimmun sistemde gözlemlenen hastalıklar, bağışıklık sistemi sorunları

- Sigara kullanılması ile gelişen bronş rahatsızlıkları ( KOAH )

- Fiziksel stres veya mental

- Hamileliğin son ayları

- Alerjik reaksiyonlar

- Eklem iltihabı rahatsızlıkları

- Kortizon içerikli ilaç kullanımı

- Kansızlık (Anemi)

- Doku hasarları

- Kemik iliği rahatsızlıkları

- Tümör



WBC Düşüklüğü



Kan değerlerinde gözlemlenen WBC değerlerindeki düşük seviyede gözlemlenmesine lökopeni denmektedir. Bazı hastalıklar bu duruma sebep olabileceği gibi metabolizmada meydana gelen bozukluklar da bu durum oluşmasına neden olabilmektedir. WBC düşüklüğüne sebep olabilecek olası durumlar şunlardır:



- Karaciğer ve dalak organlarında meydana gelen hastalıklar

- Radyasyon etkisinde kalmak

- Damar hastalığı

- Kemik iliği rahatsızlıkları

- Bağışıklık sistemi rahatsızlıkları

- Virüs etkenli hastalıklar

- AIDS hastalığı (HIV virüsünün varlığı)

- Dengesiz beslenme

- Bakır, çinko, bakır ve mineral eksikliği

- Diüretik ilaç kullanımı

- Antibiyotiklerin kullanımı

- Anti tiroid ilaç kullanımı