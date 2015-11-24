Hadi bayanlar size bir kıyak yapayım! Çevremde gördüğüm bayanların bir coğunun kendi ölçüsünde sütyen kullanmadığını farkettim! Bir coğunu uyardigimda ise şu cevabı aldım:



-Ay ama deneyerek aldımmmm ??



Öncelikle yanlış sütyen ölçütünden bahsedelim!

1-Etlerinizi kesiyor, tahriş ediyorsa küçüktür!

2-Sırttaki kopca kısmı kürek kemiklerinizin altında değil de daha yukarıda duruyorsa o sütyen büyüktür!

3- Kuplarin üzerinden göğüsleriniz fırlıyorsa o sütyen küçüktür.

4- Öne doğru eğildiginizde göğüslerinizle sütyen kuplari arasında bir parmaktan fazla boşluk kalıyorsa o sütyen size büyüktür!



Gelelim ölçü konusuna. Göğüs yuvarlaklarınızı tabiri caizse memelerinizi dikkate almadan göğüs kafesinizin çevresinin ölçüsü ve bunun bir üzerindeki 5'e bölünebilen sayı sizin beden ölçünüzdür. 70-75-80... gibi!



Sonra göğüslerinizi en hacimli yerinin uzerinden ölçün! Bu ölçü ile ilk ölçünüz arasındaki fark da sizin cup ölçünüz!



2.5 cm ise Kup A

5 cm ise Kup B

7.5 cm ise Kup C

10 cm ise Kup D

12.5 cm ise Kup DD



gibi!!!!