Hadi bayanlar size bir kıyak yapayım! Çevremde gördüğüm bayanların bir coğunun kendi ölçüsünde sütyen kullanmadığını farkettim! Bir coğunu uyardigimda ise şu cevabı aldım:
-Ay ama deneyerek aldımmmm ??
Öncelikle yanlış sütyen ölçütünden bahsedelim!
1-Etlerinizi kesiyor, tahriş ediyorsa küçüktür!
2-Sırttaki kopca kısmı kürek kemiklerinizin altında değil de daha yukarıda duruyorsa o sütyen büyüktür!
3- Kuplarin üzerinden göğüsleriniz fırlıyorsa o sütyen küçüktür.
4- Öne doğru eğildiginizde göğüslerinizle sütyen kuplari arasında bir parmaktan fazla boşluk kalıyorsa o sütyen size büyüktür!
Gelelim ölçü konusuna. Göğüs yuvarlaklarınızı tabiri caizse memelerinizi dikkate almadan göğüs kafesinizin çevresinin ölçüsü ve bunun bir üzerindeki 5'e bölünebilen sayı sizin beden ölçünüzdür. 70-75-80... gibi!
Sonra göğüslerinizi en hacimli yerinin uzerinden ölçün! Bu ölçü ile ilk ölçünüz arasındaki fark da sizin cup ölçünüz!
2.5 cm ise Kup A
5 cm ise Kup B
7.5 cm ise Kup C
10 cm ise Kup D
12.5 cm ise Kup DD
gibi!!!!
Artık gönül rahatlığıyla sütyen alabilirsiniz! Göğüsleriniz güvende!!! ??????