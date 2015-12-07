Hayat bazen hepimizi içinden asla çıkamayacağımızı sandığımız bir noktaya getirip orada bir süreliğine bizi yalnız başımıza piç gibi bırakıverir. Hiç bir şey istediğimiz gibi gitmemekle birlikte hiçbirsey yolunda da gitmez. Olmasını beklediğimiz hiçbirsey olmaz ya da olmasını beklemediğimiz hersey olur birer birer.

Yorgunsunuzdur, keyifsizsinizdir, icinizden hiçbirsey yapmak gelmez! Boğazınıza kadar boka battığınızı hissedersiniz... Kimbilir belki de gercekten de boğazınıza kadar boka batmıssınızdır.

Etrafınıza şöyle bir bakının. Sizinle aynı hislere sahip kaç kişi var etrafınızda biliyor musunuz? Çok! Yaşadıkları farklı olsa da birçok kişi zaman zaman aynı şekilde yolun sonuna gelmiş gibi hisseder kendini. Bir de kendi hayatınıza dönüp bakın. Daha evvel de kendinizi bu kadar yalnız, yorgun ve umutsuz hissetmiştiniz değil mi? Hadi itiraf edin. Sonra ne oldu peki? Geçti değil mi? Geçmis olmalı! Bir şekilde hayatınız yoluna girdi ki şu anda hersey darmadağın olmuş gibi hissediyorsunuz...

Demek ki neymiş canlarım tüm sorunlar bir gun bir şekilde geçiyor ve hayatınız yoluna giriyormuş. Biliyorum kolay değil ama sorun her ne olursa olsun cevabı biraz delilik, biraz şımarıklık, biraz eğlence, biraz kahkaha!

Bu hayatta çok sevdiğim birkaç söz var...

1 Numaram: NEDEN OLMASIN?

Hayaller kurup ardından neden olmasın diyerek kendinizi iyice adapte edebilirsiniz o gerçekliğe.

2 Numaram: OLDUĞU KADAR, OLMADIĞI KADER!

Ne kadar uğraşırsanız uğraşın herşey olacağı şekilde olur. Kendinizi de çevrenizdekileri de hasta etmeyin!

3 Numaram: İYİ BİRSEY YAPMAK İCİN VAKİT ASLA GEC DEGİLDİR!

Bu hayatta yapabileceğiniz en iyi şey kendinizi mutlu etmektir!

Öpüldünüz....??