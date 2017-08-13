Son günlerde içimde bir sıkıntı var. Birkaç gündür hiçbir işim rast gitmiyor. Tırnaklarım kırık, telefonum bozuk, enerjim bitik diye diye darallardan daral beğenirken bu sabah internette Merkür Retro'nun başladığı haberini gördüm. Hatta bu yazıyı bile ikinci kez yazıyorum!

İtiraf etmeliyim gezegenleri, tutulmaları, düşüncenin gücünü, enerji denen şeyi bilmeden, bu konular hakkında bilgi sahibi olmadan evvel çok daha mutlu bir insandım. Okudukça, öğrendikçe daha sakin ve tevekkül sahibi biri olmaya başladım. Günlük yaşantımda ya da hayatımdaki önemli konularda aksilikler yaşadığımda ağlar sızlar biraz isyan eder rahatlardım. Şimdi ise suçlayacak, isyan edecek kimsem yok. Biliyorum ki daha iyi hazırlansaydım, daha olumlu düşünseydim, daha çok isteseydim bunları yaşamazdım.

Ben bir astrolog değilim dolayısıyla size bu retro olayını tamamen bir son kullanıcı edasıyla açıklamaya çalışacağım.

Önce şu konuda bir anlaşalım... Merkür Retro dönemlerinde yeni atılımlar yapmaktan kaçının. Gezegenler yavaşlıyorsa sizin hızlı gitmenize izin vermez. Yeni bir işe mi başlayacaksın? Yooookkkk arkadaş otur biraz daha düşün, biraz daha hazırlan der sana. Yeni bir ilişkiye mi niyetleniyorsun? Hopppp arkadaş bi dur, bir bekle bu acelen ne diye silkeler. Ah canım yeni ve pahalı eşyalar mı alacaksın? Tatile mi çıkacaksın? Göğüslerini mi yaptıracaksın? I ıh olmaz o iş bak canını sıkarım der. Dinledin mi? Ne ala... Dinlemedin mi? Peşinen geçmiş olsun. Gezegenlerin geri hareketleri, ilgili olduğu konularda hayatınızı cehenneme çevirebilir. İlerlemeye çalıştıkça sizi olduğunuz yerde tutmak için üzerinizde tahmin edemeyeceğiniz baskılar yaratabilir. Üstüne üstlük diğer gezegenlerden farklı olarak Merkür ota boka herşeye maydonoz olmaya bayılır. Bu yüzden Merkür Retro dönemlerinde başınıza gelecekleri bilip, hazırlıklı olmakta fayda var.

Peki bu canına yandığımın retrolarında hiç mi iyi bir şey olmaz? Olu tabii ki! Biraz dikkat, biraz da tedbir ile bu zamanları lehinize çevirebilir, ileride atacağınız adımlar için muhteşem bir hazırlık dönemine çevirebilirsiniz.

12 Ağustos 2017 tarihine Merkür Retro başladı ve 5 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında kendinizi

ALLAH BELANI VERSİN RETRO GİBİ SENİN...

diye ciyak ciyak haykırırken bulmak istemiyorsanız...

-Evinizde, işyerlerinizde, özel hayatınızda sizi rahatsız eden ne varsa hepsini bir bir listeleyin!

-Artık ihtiyacınız olmayan eşyalardan, enerjinizi emen insanlardan, kapanmamış dosyalardan kurtulun! Sırtınızda koskocaman bir yük ile ilerlemeye çalışmak niye?

-Yarım kalmış işlerinizi mutlaka tamamlayın! Retro olsa da olmasa da bir gün yolunuza çıkacakları aşikar.

- Uzun zamandır aklınızda olan, her türlü araştırmasını hazırlığını yaptığınız ama bir türlü harekete geçemediğiniz o projeyi mutlaka hayata geçirin... Görüşeceğinize söz verdiğiniz ama hep ektiğiniz insanlarla buluşun. Gitmeyi planladığınız yerlere gidin... Bu her ne kadar yeni adım atmama fikri ile çelişiyor gibi görünse de aslında hiçbiri yeni adım sayılmaz. Tam aksine kafanızda birikmiş acabaları temizlemek gibi görülebilir.

-Merkür'ün duygusal konularda da sizi zorlayacağını unutmayın! Hayatınızdaki o özel kişiye "Sen zaten şu zaman da şunu yapmıştın, sen zaten bana böyle demiştin" diye eski defterleri açıp çemkirmeden evvel kulağınıza fısıldayan şeytanın Merkür Retro olduğunu hatırlatın kendinize. Uzun zamandır aklınızda olan ve sizi rahatsız eden sorunları konuşmak içinse biraz daha bekleyin!

-Nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde Merkür Retro'nun elektronik aletlerle de arası pek iyi sayılmaz. Bu dönemlerde dosyalarınızı yedeklediğinizden, aletleri kullanım kılavuzlarına uygun kullandığınızdan, düşüp kırılabilecek eşyaları gerekli koruyucu kılıflarla taşıdığınızdan emin olun!

-Evinizi, hayatınızı ve enerjinizi temiz tutun... Her zamankinden çok banyo yapın. Öyle bir beceriniz varsa meditasyona daha çok zaman ayırın. Çevrenizde sizi mutlu eden ve size huzur veren şeyler bulundurun.

-Hayata karşı direnmeyin, bir süre akışta kalmaya gayret edin...

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