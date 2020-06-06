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06.06.2020 - 16:08 | | SERPİL DOKUREL

Yağ bezeleri neden olur, yağ bezeleri nasıl geçer? - Yağ bezelerinden nasıl kurtuluruz?

Yağ bezeleri, vücutta herhangi bir soruna neden olmayan iyi huylu kistler olarak bilinmektedir. "Yağ bezeleri neden olur?"," "Yağ bezeleri nasıl geçer?", "Göz altındaki yağ bezeleri nasıl yok edilir?", "Yağ bezesi ameliyatı nasıl olur?", "Yağ bezesi acıyorsa ne yapmak gerekir?", "Yağ bezesini sıkmak tehlikeli mi?" soruları son dönemlerde insanlar tarafından oldukça merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Yağ bezeleri ile alakalı tüm bilinmeyen soruları, Prof.Dr. Engin Sezer sizler için cevapladı. İşte yağ bezeleriyle alakalı tüm bilinmeyen sorulara verilen cevaplar…

Yağ bezeleri neden olur, yağ bezeleri nasıl geçer? - Yağ bezelerinden nasıl kurtuluruz?
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Yağ bezeleri herhangi bir tehlike teşkil etmeyen deri altında çıkan iyi huylu kistler olarak bilinmektedir. Genellikle 15 ve 20'li yaşlardan sonra görülmeye başlayan yağ bezeleri neden olur , yağ bezesi nasıl geçer gibi soruların cevapları oldukça merak ediliyor. Yağ bezeleri vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilmektedir. Yağ bezeleri ile alakalı tüm bilinmeyen soruların cevaplarını Prof.Dr. Engin Sezer cevaplıyor;

İşte "Yağ bezesi neden olur?" sorusunun cevabı ve yağ bezesi ile alakalı tüm bilinmeyenler…

 

Vücudumuzun herhangi bir bölgesinde yağ bezesinin oluşması sağlık sorunlarına işaret eder mi? İşaret ediyorsa bu hastalıklar hangileridir?

Daha ender olarak karşımıza çıkan ve çoğunlukla düzensiz sınırların izlendiği deriden kabarık sarımsı renkte oluşumlar (sebase adenom ve karsinom), Muir-Torre sendromu olarak adlandırılan ve kalın bağırsak kanserinin eşlik ettiği bir klinik tabloya rastlamaktayız. Bu noktada dermatolojik muayene ve gerekli görüldüğü durumda biyopsi alınarak ve görüntüleme teknikleriyle tanıyı netleştirmek mümkündür.

Yağ bezelerinin kansere dönüşebilme ihtimali var mıdır?

Yaz bezelerinde kansere dönüşüm beklenmemekle birlikte, özellikle göz etrafında düzensiz sarımsı renkte bir kabarıklığın bulunduğu durumda sebase karsinom adı verilen derinin bir yağ bezi kanserini düşünmek gereklidir.

Yüzdeki yağ bezeleri nasıl yok edilir, Hangi tedavi yöntemleri uygulanmalıdır?

Milium kisti adı verilen oluşumlarda lazer, elektokoter veya enjektör ucuyla açıklık oluşturularak oluşumlar temizlenebilir. Ksantelazma oluşumlarında ise görüntü tamamen ortadan kaldırılamamakla birlikte fraksiyonel lazer veya cerrahi yöntemle minimize edilebilir. Yaşla ortaya çıkan yağ bezi büyümelerinde fotodinamik tedavi (ilaç uygulaması sonrası ışık tedavisi) veya kriyoterapi (dondurularak tedavi) seçenekleri yer alır. Yağ bezi kanserlerinin ise cerrahi tedavisi gereklidir.

Yağ bezeleri neden olur, yağ bezeleri nasıl geçer - Yağ bezelerinden nasıl kurtuluruz

Göz çevresindeki yağ bezelerinin oluşma nedenleri nelerdir?

Göz etrafı ve yüzde yağ bezeleri oluşumunda farklı etkenler rol alabilmektedir. Bunlar arasında en sık gördüğümüz milium kistleri adı verilen 1-2 mm çaplarında yarım küre görünümündeki inci renkli-sarımsı kabarıklıklar çoğunlukla yapısal olarak veya yoğun kapatıcı ve merhemlerin kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Ksantelazma adı verilen göz kapaklarında gördüğümüz yüzeyleri düz ve daha büyük çaptaki oluşumlar ise çoğunlukla yapısal olarak karşımıza çıkmakla birlikte ailevi kolesterol yüksekliğine eşlik edebilmektedir. Senil sebase hiperplazi adı verilen yağ bezlerinde büyümenin etken olduğu orta hatta küçük çöküntülerin izlendiği sarımsı renkteki oluşumlarda ise yaş faktörü rol olmakta ve çoğunlukla ileri yaşlarda karşımıza çıkmaktadır.

Yağ bezelerini sıkmak sakıncalı mıdır?

Yağ bezelerini Sıkma yöntemi çoğunlukla etkili olmadığı gibi dokuda tahriş ve cilt enfeksiyonuna neden olabilmektedir.

Yüzdeki yağ bezeleri için doğal birkaç tarif önerebilir misiniz?

Az önce bahsedilen yağ bezi hastalıklarıyla ilgili literatürde homeopatik tıpla (bitki kökenli tedavi) ilgili veri yer almamaktadır. 

Serpil Dokurel / PembeNar.com

 

 

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