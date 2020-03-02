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02.03.2020 - 16:07 |

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme hakkında bilinmesi gerekenler

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi son dönemde popüler bir estetik uygulaması haline geldi. Düzgün gerçekleştirilmediği durumlarda farklı sorunlara sebep olan bu işlem için Dr. Defne Erkara yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi hakkında bilinmesi gereken bazı kıstaslara dikkat çekiyor.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme hakkında bilinmesi gerekenler

Dr. Defne Erkara, yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi yaptırmak isteyenler için şu açıklamaları yaptı:

Yağ enjeksiyonu nedir?

Yağ transferi olarak da bilinen yağ enjeksiyonu, bireyin kendi vücudundaki bir bölgede bulunan yağ dokusunu bir başka bölgeye taşıma işlemidir. Yağ enjeksiyonu için gereken yağ, bireyin vücudunun bir başka bölgesinden liposakşın sondası ile alınır. Toplanan yağ vücudun bir başka bölgesine aktarılması için hazırlanır. Yağ enjeksiyonu işleminde kullanılacak yağ genellikle karın, bel ve kalçadan alınır.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütmenin faydaları nelerdir?

Doğal meme büyütme, meme implantlarına alternatif, yağ enjeksiyonu ile gerçekleştirilen bir işlemdir. Doğal olmayan madde ya da maddelerin kullanılmamasının yanı sıra yağ enjeksiyon ile meme büyütme işleminin faydaları şu şekilde sıralanabilir;

-Enjeksiyon için yağ alınan bölgede çok küçük iz kalması
-Geleneksel meme büyütme operasyonlarına nazaran daha kısa iyileşme süresi
-Kozmetik ve iyileşme süreci anlamında daha az risk ve sorun

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi kimler için uygundur?

-Kişinin cilt esnekliği ve tonu iyi olmalıdır. Yağ enjeksiyonu yalnızca meme boyunu büyütür; gergin, sarkık deriyi ve meme dokusunu düzeltmez. Sarkık meme dokusuna sahip kişiler de bu işlem için uygundur fakat meme dikleştirme işlemi gerek görülebilir.
-Kişinin vücudunda yağ enjeksiyonu işlemi için yeterli oranda yağ dokusu bulunmalıdır. Örneğin yüze yağ enjeksiyonu işlemine nazaran yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi için daha yüksek oranda yağ gereksinimi vardır. Bu sebeple ideal sonuca ulaşmak için vücudun yalnızca bir bölgesinden değil birkaç farklı bölgesinden yağ alınabilir.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi nasıl gerçekleştirilir?

İşlem için vücudun belli bir bölgesinden ya da farklı bölgelerinden liposakşın sondası ile yağ toplanır ve toplanan yağ özenle meme bölgesine enjekte edilir. Vücudunda yağ oranı düşük bireylerde bile bu işlem oldukça başarılı şekilde yapılır. Yağ bu işlemin ardından doku matrisi içinde büyür ve meme büyütme işlemi de doğal şekilde gerçekleşir.

Bireyin kendi vücut yağı kullanılarak yapılan bu işlemin sonucunda meme bölgesinde gözlü görünür büyüme oluşur. Bu işlem ayrıca yeni anne olan kadınların, doğum sonrası küçülen meme bölgesini büyütmesi için de oldukça ideal bir yöntemdir. Yağ enjeksiyonu sayesinde bölgesel zayıflama da gerçekleşir. Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi öncesinde kişinin alanında uzman bir doktor tarafından muayene edilmesi gerekmektedir.

İmplantları bulunan, kapsül kontraktür ve rippling sorunu olan kişiler için farklı seçenekler de bulunmaktadır. İmplant çıkarılabilir ve yağ enjeksiyonu yapılarak meme bölgesinin implanta nazaran daha doğal bir görünüme kavuşması sağlanır. Bazı kişilere meme dikleştirme işlemi önerilir.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi ne kadar sürer?

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işleminin iki aşaması vardır. Birinci aşama vücudun bir ya da birkaç bölgesinden yağ alınması, ikinci aşama ise alınan yağ dokusunun meme bölgesine enjekte edilmesidir. Bu işlem yaklaşık 2 ila 4 saat kadar sürer.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işleminin etkisi ne kadar devam eder?

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi sonrasında bazı yağ hücrelerinin ölmesi beklenir. Fakat bu oran oldukça düşüktür. Meme bölgesine enjekte edilen yağ hücreleri süresiz olarak burada kalır. Enjekte edilen tüm yağ hücreleri, kişinin vücudunun ağırlığına göre daha çok büyüyebilir ya da küçülebilir. Örneğin yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işleminin ardından kilo verirseniz meme boyu da küçülebilir. Kilo alırsanız meme boyu büyüyebilir. Yaş ve yer çekimi gibi faktörler de sarkma gibi etkenleri de beraberinde getirebilir. Böyle bir durumda meme dikleştirme işlemi uygulanabilir.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme sonrasında iyileşme süreci

Bu uygulama ile meme büyüten kişiler, iyileşme sürecinin beklentilerinin aksine oldukça hızlı olduğunu söyler. İşlemin ardından 1 ila 2 gün sonra kişi günlük rutinine dönebilir. İşlemin ardından bir yağ alınan ve enjekte edilen bölgelerde şişlik, ağrı ve bazı durumlarda morluklar oluşabilir.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme acılı bir işlem mi?

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme, anestezi yapılarak gerçekleştirilir ve bu sebeple kişi acı hissetmez.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme güvenli mi?

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme tekniği oldukça güvenilir bir işlemdir. Fakat bu işlemin alanında uzman doktorlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işleminin riskleri

Tüm cerrahi işlemlerde enfeksiyon ve kanama başlıca risklerdir. Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi sırasında liposakşın uygulanır. Alanında uzman kişilerce yapılmadığı takdirde bu işlem vücutta kusurlu bir görünüme yol açabilir. Bazı çalışmalar işlem sonrasında yeni meme dokusunda kist ve kireçlenme gibi sorunların görülebileceğini ortaya koymaktadır. Enjeksiyon ile taşınan yağ hücrelerinin ölmesi riski de bulunmaktadır. İşlem sonrasında meme şekli ve simetrisini daha iyi hale getirmek için ek prosedürler uygulanabilir.

 

 

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