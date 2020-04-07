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07.04.2020 - 19:13 |

Yağlı cildin faydaları var mı?

Bazen yağlı ciltler gerçekten külfetli görünebilir. Yine de, yağlı cildinizin sizi hayal kırıklığına uğratmasına izin vermeyin! Yüzünüzle barışmanız için size beş neden veriyoruz. Bize güvenin, uzun vadede yağlı cilt aslında oldukça arzu edilen bir cilt tipidir. Nedenlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Yağlı cildin faydaları var mı?

1. Daha güçlü bir cilt savunma sisteminiz var

Yağlı cildiniz, cildinizi enfeksiyondan ve su kaybından koruyan mumsu bir madde olan daha fazla miktarda sebum üreterir. Sebum, cildinizin yüzeyi için bir tür savunma mekanizması görevi görür.

Sebum, cildin oksitlenmesine ve donuk görünmesine neden olabilecek serbest radikallere karşı cildinin kendini savunmasına yardımcı olabilecek bir antioksidan olan E Vitamini içerir. Böylece ekstra E Vitamini almak cildinizin daha uzun süre taze ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.

Yağlı cildin faydaları var mı

2. Uzun süre genç görüneceksiniz

Yağlı cilt diğer cilt tiplerinden biraz daha kalın olma eğilimindedir. Ekstra sebum üretimi ve cildinizden salınan E Vitamini ile karıştırılması, cildinizi kirlilik, kir parçacıkları ve diğer çevresel faktörler gibi unsurlardan korumanıza yardımcı olur. Daha kalın cilt, cildinizi yaşlandıran serbest radikallerden doğal bir kalkan gibi korur ve cildinizin daha genç görünmesine yardımcı olur.

3. Doğal bir ışıltı

Nemli cilt modaya uygun bir makyaj görünümüdür ve bu görünümü, yağlı bir cilde sahipseniz, minimum çaba ile elde edebilirsiniz. Yağlı ciltler, nemlendirilmeye ihtiyaç duysa da, sürekli nemli ve sağlıklı gözüktükleri için etrafa doğal bir ışıltı yayar.

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