Yağmur İsminin Anlamı Nedir? Yağmur Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Yağmur ismi çok bilinen bir isim olduğu için anlamı merak edilmektedir. Genellikle kız çocuklarına verilen bu isim bazı kişiler tarafından erkek çocuklar için de tercih edilmektedir. Yağmur ne anlama gelir ya da Kuran'da geçer mi sorularının cevaplarını sizler için hazırladık.
Yağmur kelimesi gerçek anlamının dışında mecazi anlamlarda ve coğrafi anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Köken itibariyle Türkçe bir sözcüktür. Genellikle kelime olarak havadaki su buharının yoğunlaşarak yeryüzüne sıvı halde düşmesi manasına gelmektedir. Bu anlamıyla yağmur yağması olarak nitelendirilmektedir. Kelimenin taşıdığı farklı manalar da bulunmaktadır.
Yağmur Ne Demek?
Türkçe kökenli olan yağmur kelimesinin mecazi anlamları şu şekildedir:
Sık aralıklarla ve çok gelen, düşen şey
Çok ve bol olma durumu, bolluk
Yağmur kelimesinin gerçek anlamı ise; havada biriken su buharlarının soğuk yüzeylerde yoğunlaşarak sıvı haline dönüşüp yeryüzüne düşmesidir. Yani gökten damla damla düşmekte olan suyu ifade eder. Bu şekilde coğrafi bir terim olarak da kullanılmaktadır. Kelimenin Türk Dil Kurumunda geçen manaları da bunlardır.
Yağmur kelimesinin anlamları itibariyle özel isim olarak kullanımı da yaygındır. Hem kız hem de erkek çocuklarına verilebilen isimler arasında yer almaktadır. Belli bir cinsiyeti sembolize etmez. Kelime genel olarak nitelemeler şeklinde kullanılmaktadır:
Yağmur boşanması
Yağmur bulutu
Yağmur mevsimi
Yağmur suyu
Yağmur bombası
Yağmur yemek
Türkçe kökenli olan ismin analizi ise şu şekildedir:
Özgürlüğüne düşkün
Cesur
Sabırlı
Kurallardan hoşlanmayan
Çalışkan
Dikkatli
Lider ruhlu
Stil sabihi
Evcimen
Yağmur İsmi Kur'an’da Geçiyor Mu?
Yağmur ismi Kuran'ı Kerim'de yer alan sure ve ayetlerde geçen kelimeler arasında bulunmamaktadır. Kuran'ın hiç bir yerinde yağmur kelimesi geçmemektedir. Ancak anlam itibariyle bolluk ve bereket gibi olumlu durumları ifade ettiği için İslam dinince kullanılmasında bir sakınca görülmemektedir.