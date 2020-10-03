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03.10.2020 - 02:58 |

Yakıt Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Yakıt Nasıl Hesaplanır?

Son dönemlerdeki üst üste yaşanan zamlar ile beraber, araç sahipleri yakıt hesaplaması için araştırma yapmaya başladı. Belli başlı bazı kriterleri ele alan bu hesaplama, farklı şekillerde hesaplama imkanı veriyor. Peki, yakıt hesaplama nasıl yapılır? En basit yöntem ile yakıt nasıl hesaplanır? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Yakıt Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Yakıt Nasıl Hesaplanır?
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Bir aracın hangi mesafede ne kadar yakıt tüketimine bağlı olarak, pek çok kişi aracını değiştirmekte ya da üzerine farklı modifikasyonlar gerçekleştirmektedir. Tabii yeni araç sahibi olmak isteyen kişilerin de yine yakıt üzerinden hesaplama yoluna gitmeleri günümüzde oldukça yoğun hale geldi.

Yakıt Hesaplama Nasıl Yapılır?

Temel olarak söylemek gerekirse yakıt hesaplama aracın kilometre başı veya 100 kilometre içerisinde tüketilen yakıt miktarı şeklinde el almak mümkün. Kaç kilometre bazında ne kadar yakıt tüketmesi ile beraber, bu doğrultuda bir aracın finansal değeri ortaya çıkmaktadır. Tabii bu hesaplama yapılırken aracın markası ve modeli ile beraber özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstereceğini unutmamak gerekir. Her aracın yakıt tüketim miktarı farklılık gösterirken, bu durum ortak şekilde 100 kilometre bas alınmak suretiyle harcadığı litre üzerinden maddi olarak hesaplanır.

En Basit Yöntem ile Yakıt Nasıl Hesaplanır?

Basit bir yöntem ile beraber araç üzerinden yakıt hesaplama gerçekleştirmek mümkün. Bunun için öncelikle aracın deposuna boşalttıktan sonra tamamen doldurmak gerekir. Daha sonra ayarlanabilir kilometre sayacını sıfırlayın. Ardından depo boş alana kadar geçen süre içerisindeki miktarı hesaplayın. Son olarak fullerken ödenmiş ücreti, araç ile kat edilmiş mesafeye bölün. Bu şekilde kolayca ve basit bir yöntem üzerinden yakıt hesaplama yapılabilir.

Yakıt Hesaplama

Kolayca yakıt hesaplamak için bunun formüler bazda anlatmak mümkün. Mesela 50 TL yakıt ile 150 kilometre kadar kat edildiği zaman; 50/150 = 33 kuruş 1 kilometre içerisinde kat edilen mesafe bu şekilde ortaya çıkarılabilir. Yani kaç kilometre içerisinde ne kadar yakıt tüketilmiş ise, ödenen miktar kilometreye bölünmek suretiyle 1 kilometre içerisinde harcanan miktar ortaya çıkarılabilir. Tabii bu noktada yakıtı etkileyen faktörler göz önünde bulundurulması gerekir. Aracın özellikleri ile beraber doğal şartlar etkileyebilir.

 

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