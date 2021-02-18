Yalan Söyleme Hastalığı (Mitomani) Nedir? Yalan Söyleme Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mitomani hastaları başlangıçta toplum içinde statü kazanmak, ilgi çekmek gibi bazı kazanımlar elde etmek için yalan söyler. Ancak zaman geçtikçe kendilerini ve yalanlarını kontrol edemez hale gelir ve kendi yalanlarına kendileri de inanmaya başlar.

Yalan Söyleme Hastalığı Nedir?

Halk arasında yalan söyleme hastalığı diye anılan hastalığın Psikoloji bilimindeki adı mitomanidir. Mitomani hastalığına yakalanmış olan kişilere de mitoman denir. Hastalık ilk olarak 1891 yılında Alman asıllı doktor Anton Delbrueck tarafından ortaya konmuştur. Hastalık 15-16 yaş grubunda, yani ergenlik döneminde başlar. Fark edilip tedavi yoluna gidilmezse yetişkinlik döneminde de devam edebilir.

Yalan söylemek toplum kuralları tarafından belirlenmiş etik değerlere ve dürüstlüğe aykırı bir davranış olarak kabul edilir. Ancak ne kadar kabul görmeyen bir davranış olsa da insanların büyük kısmının yalana başvurduğu bilinir. Gerçek yalan, gri yalan, beyaz yalan gibi tanımlamalarla yalan söylemeye bir gerekçe bulunmaya çalışılır. Yalanın kötü niyetli ve çıkar sağlamak amaçlı olanları en olumsuz olanıdır.

Mitomani hastaları başlangıçta kendilerine toplum içinde bir statü sağlamak, insanların dikkatini çekmek gibi amaçlarla yalan söyler. Ancak zaman geçtikçe yalan söyleme davranışı kontrolden çıkar ve yalana çok sık başvurulur. Bu noktadan sonra yalanlar patolojik yalanlar haline gelmiş olur. Yani tedavi gerektiren bir hal ortaya çıkmıştır.

Mitomani Hastalığı Yaşayanların Yalanlarının Özellikleri

Mitomani hastaları söyledikleri yalanların gerçekliğine inanır. Yalan söyleyerek çıkar elde etme niyetleri yoktur ancak hayallerindeki olayların gerçek olduğunu sanarak bunları paylaşırlar. Bu açıdan çocukların yalanları ile benzerlik görülür. Çünkü çocuklarda da gelişim süreçlerinin normal basamaklarında hayallerin gerçek olduğuna inanılır.

Mitomani hastaları yalan söyleyerek bir çıkar elde etme peşinde değildir. Sadece kendilerini önemli bir gibi hissetmek isterler. Yalanlar çoğunlukla yeni yalanlar doğurur. Bazen çok inandırıcı hikayeler üretirler ve hikayeyi devam ettirmek için yeni yalanlara başvururlar.

Yalan Söyleme Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mitomani hastalığı genellikle ergenlik döneminde başlar ancak tanı ve tedavi 20 yaş sonrasına denk gelir. Tedavi terapi ve ilaçlarla yapılır. Hastalığın tedavisi için öncelikle hastanın durumu kabul etmesi ve tedavi olmak istemesi gerekir. Aksi halde terapiler zor sonuç verir.

Terapiyle kişiyi yalana iten öz benlik saygı eksikliğinin sebepleri bulunmaya çalışılır. Bu noktadan sonra tedavi daha hızlı ve kolay ilerler.