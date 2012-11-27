Yan yatmanızı sağlayan yastıklar!

Hamilelikte en büyük sıkıntılardan biri sırt üstü ve elbette yüz üstü yatma ihtimalinizin ortadan kalkmasıdır. En rahat pozisyon yan yatmak olacağından duruşunuzu rahatlatacak yastıklara ihtiyaç duyabilirsiniz.



Bir tarafı daha dolgun olan yastıklar hamilelik süresince tercih edilebilir. Yeni teknoloji bu yastıklar baş ve boynu da dengelediği için vücut sağlığını destekler.



Dilerseniz kendi yastığınızı kendiniz de yapabilirsiniz. İçini doldururken bir tarafına ekstra bir parça içerisinde daha fazla elyaf, pamuk vs. doldurursanız yan yatmanıza yardımcı ev yapımı bir yastığınız olabilir.