Yanığa ne iyi gelir? Yanık karşısında evde uygulanabilecek yöntemler nelerdir?

Güneş yanığı tedavisine dikkat edilmezse daha ciddi sorunlara yol açabilir. Güneş yanığı sonucunda deride iz kalabileceği gibi deri kanserine de yol açabilir. Bu nedenle güneşin dik gelen ışınlarından cildi korumak oldukça önemlidir.

Yanığa ne iyi gelir?



Güneş yanığı, derinin güneş ışınına çok kısa bir süre de olsa fazla miktarda maruz kalması sonucunda oluşur. Güneş yanığına ultraviyole dalgaları 300 nanometre civarında olan ışınlar neden oluyor. Güneş ışınlarına maruz kalan deri, önce en dış tabakasını kalınlaştırarak ışığın etkisinden kendisini korumak için uğraşır.



Çocukların ve yetişkinlerin cildindeki güneş yanığı, ağrı ve sıcaklığı 48 saat sürer. Bu süre içinde kişinin sabah, öğle ve akşam nemlendirici sürmesi gerekir. 3 gün boyunca sürülen bu kremler sayesinde yanığın etkisi hafifler.



Güneş yanığından korunmak için güneşe çıkmadan en az 30 dakika önce güneş kremi sürmek gerekir. Özellikle de hassas cilde sahip olan kişilerin güneş kremi sürmeden dışarı çıkmaması gerekir. Yaz ve kış aylarında bu kişiler düzenli olarak güneş kremi kullanmalıdır.



Yanık karşısında evde uygulanabilecek yöntemler nelerdir?



Güneş yanığına iyi gelen pek çok bitkisel yöntem bulunuyor. Güneş yanığı için en çok kullanılan ürünler ise, çay, yoğurt, salatalık, lavanta yağı, aleo vera ve elma sirkesidir. İbrahim Saraçoğlu güneş yanığı için ise patates kürünü öneriyor.



Salatalık, içeriğinde bol miktarda bulunduğundan yanıklar için oldukça faydalı bir sebzedir. Aynı zamanda salatalığın cildi yenileyici ve onarıcı özelliği vardır. Cilde sürülen salatalık suyu, cildi yeniler ve onarılmasını hızlandırır. Patates kürü ise, yanığın acısını almaya ve güneş yanığının etkilerini kısa bir süre içinde gidermeye yardımcı olur.



Güneş yanığına aleo vera kürü



Güneş yanığından kaynaklanan kızarıklıklar için aleo vera kürünü öneriyor. Bu kürü, güneşlendikten sonra boynunuza ve tüm vücudunuza sürerek aleo veranın yatıştırıcı ve rahatlatıcı etkisinden yararlanabilirsiniz. Aleo veranın cildi yenileyici ve onarıcı özelliği sayesinde cildinizdeki yanıkların sızısı bu kür sayesinde çok kısa bir süre içinde geçer ve cildin onarılıp eski haline dönmesine yardımcı olur.