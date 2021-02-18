Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Yanık Dereceleri Nelerdir? Birinci, İkinci, Üçüncü Derece Yanıklar Nasıl Ayrılır?
18.02.2021 - 15:34 |

Yanık Dereceleri Nelerdir? Birinci, İkinci, Üçüncü Derece Yanıklar Nasıl Ayrılır?

Yanık derecesi, vücudun herhangi bir yeri yandığı zaman buradaki yanığın şiddetinin belirlenmesi için bilinmesi gereken bir yöntemdir. Yanık dereceleri nelerdir? Birinci, ikinci, üçünü derece yanıklar nasıl ayrılır? İşte, tüm detaylar.

Yanık Dereceleri Nelerdir? Birinci, İkinci, Üçüncü Derece Yanıklar Nasıl Ayrılır?
ABONE OL

 Yanık olması durumunda doktor tarafından yanığın kaçıncı derece olduğu belirlenmektedir. bu derecelendirme yapılırken yanığın ne kadar derinde olduğu, yanığın ne kadarlık bir bölgede meydana geldiği, bu bölgenin enfeksiyon durumu göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

 Yanık Dereceleri Nelerdir?

 Yanık dereceleri hastalığın tedavisinin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bilindiği gibi vücudumuzun en üstte bulunan katmanı deri ismi ile adlandırılmaktadır. Bu yapı aslında kasları ve diğer organları korumakla görevlidir.

 Derinin görevleri arasında; vücudu enfeksiyonlardan korumak, vücudun dış etmenlerden korunmasında görev alır, vücudun sıcak ve soğuktan korunmasında görevlidir. Vücuttan atıkların atılmasını da deri sağlamaktadır. Bu kadar çok fazla görevi olması sebebi ile bu doku oldukça hassastır.

 Yanık durumunda deride doku kaybı ya da dokunun bozulması durumları yaşanmaktadır. Yanık dereceleri belirlenirken derinin ne kadarını etkilediği yanığın ne kadar derine ilerlediği ve oluştuğu bölge önem taşımaktadır.

 Birinci, İkinci, Üçüncü Derece Yanıklar Nasıl Ayrılır?

 Yanık derecelerinin belirlenmesinde çeşitli yöntemler vardır. Yanık dereceleri birinci, ikinci, üçüncü derece şeklinde üçe ayrılır.

Birinci Derece Yanıklar: Bu tür yanıklar en zararsız olanlarıdır. Derinin üst tabakası etkilenir. Zararsızdır. Bu yanık türünde derinin en üst tabakası yani epidermis etkilenmektedir. Birinci derece yanıklarda ciltte hafif bir kızarma ve yangı durumu olmaktadır. Bu duruma en iyi örnek ise güneş yanığıdır. Çok kısa bir sürede bu yanıklar düzelecektir.

İkinci Derece Yanıklar: İkinci derece yanıklar çoğunlukla kaynar su, sıcak bir cisme dokunulması ya da ateş sebebi ile gerçekleşmektedir. Epidermis tabakası ile birlikte dermis tabakası da bu yanıktan etkilenir. Ciltte kızarıklık meydana gelir. Bunun yanında su keseleri de oluşabilir. Bu yanıklarda ağrı oldukça fazladır. Dikkatli bakılmazsa enfeksiyon meydana gelebilir. Kendiliğinden iyileşebilmektedir.

Üçüncü Derece Yanıklar: Bu yanık türü en şiddetli yanık türüdür. Yanık sinir uçlarına kadar ilerler ve bu yapılarında zarar görmesine sebep olur. Bu sebeple kişiler herhangi bir ağrı hissetmezler. Derinin renginde değişiklik oluşmaktadır. Deri kısmı oldukça kuru ve bunun yanında buruşmalar da vardır. İyileşme dönemi oldukça uzun ve sancılı bir dönemdir. İz kalma olasılığı oldukça fazladır.

Yanıklarda İlkyardım

Öncelikle yanan bölgenin ılık suya tutulması gerekmektedir.

Yanan bölgede ödem oluşma olasılığı yüksektir. Bu nedenle yüzük ya da bilezik varsa çıkarılmalıdır.

Yanık yerine zarar vermeden varsa giysilerin çıkarılması gerekir.

Sonrasında ise tıbbi yardım istemek gerekmektedir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Alışveriş yapmak için uygun zamanlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda destek alacağınız bir gündesiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akşama doğru gündeminiz hareketlenebilir. Huzursuzluk yaratan durumlara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Bugün dostlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde çatışmalar olabilir. Olgunluk gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha fazla ifade etmek için çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkıntılı zamanlar yaşayabilirsiniz. Kayıplar meydana gelebilir. Kabullenme içinde olabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili konular daha fazla gündeminize gelebilir. İlişkilerinizde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalar olabilir. Risk almak için acele etmemenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlar yapabilirsiniz. Sabah saatlerinde sevdiklerinizle plan yapmak size iyi gelecektir. Gün içinde alışveriş yapacağınız zamanlar var. Keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha fazla tamamlanma içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde huzursuzluk meydana gelebilir, dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündemde olan konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. Kopmalar olabilir. Bazı işlerinizi tamamlamanız için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişimizi sıkı tutmanız gereken bir gündesiniz. Göz önünde olmaktan keyif alacaksınız. İlerleyen zamanlarda daha kolay risk alabilirsiniz. Acele hareket etmekten kaçının.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz yoğun olabilir. Dikkat çekici bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalık içinde olabilirsiniz. Tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizle ilgili kararlar almanız gereken durumlar oluşabilir.  Uluslararası konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte keyif aldığınız uğraşlar içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı konular keyfinizi kaçırabilir. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Dostlarınızdan alacağınız yardımlar durumunuzu etkileyebilir. Sabah saatlerinde bankalarla ilgili işlerinizi bitirmeniz sizin için daha iyi olacaktır. İlerleyen zamanlarda riskler artabilir. Acele karar vermemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sizi olgunlaştırıcı koşullar oluşabilir. Bazı konuları daha net görebilmeniz söz konusu. Risk alacağınız durumlar olabilir. Akşam saatlerinde kararlar almanız gerekebilir. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken durumlar olabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumlulukları belli bir dengeye oturtmanız gereken bir gündesiniz. Sonuçlanması gereken durumlar için çaba sarf edebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınız kullanacağınız işlerle ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız işlerinize daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Dostlarınızla zaman geçirmek ve sanatsal konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. İlerleyen saatlerde huzursuzluklar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevre ilişkilerinizden gelen yoğunluk sizi zorlayabilir. Hobilerinizle ilgilenmek sizi keyiflendirebilir. Zevk aldığınız durumlarda daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalar olabilir. Duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Huzursuzluk yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluHollywood’un yıldızı Türk
Duygu Bay
Duygu BayYolanda Cooper ile bilinçli güzelliğin sırları
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıBeslenmede D vitamini ve Kovid-19 ilişkisi
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismusta erkek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden rinoplasti yapılmalıdır?
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Wechsler Zeka Testi Nedir? Wechsler Testi Hangi Yaş Düzeyine Yapılır?

Wechsler Zeka Testi Nedir? Wechsler Testi Hangi Yaş Düzeyine Yapılır?

Yalan Söyleme Hastalığı (Mitomani) Nedir? Yalan Söyleme Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yalan Söyleme Hastalığı (Mitomani) Nedir? Yalan Söyleme Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Pelvik Kasları Nerededir? Pelvik Taban Kas Egzersizleri Nelerdir?

Pelvik Kasları Nerededir? Pelvik Taban Kas Egzersizleri Nelerdir?

Kastil sabunu düzenli kullanılırsa ciltte bunlar oluyor!

Kastil sabunu düzenli kullanılırsa ciltte bunlar oluyor!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet