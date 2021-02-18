Yanık Dereceleri Nelerdir? Birinci, İkinci, Üçüncü Derece Yanıklar Nasıl Ayrılır?

Yanık olması durumunda doktor tarafından yanığın kaçıncı derece olduğu belirlenmektedir. bu derecelendirme yapılırken yanığın ne kadar derinde olduğu, yanığın ne kadarlık bir bölgede meydana geldiği, bu bölgenin enfeksiyon durumu göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Yanık Dereceleri Nelerdir?

Yanık dereceleri hastalığın tedavisinin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bilindiği gibi vücudumuzun en üstte bulunan katmanı deri ismi ile adlandırılmaktadır. Bu yapı aslında kasları ve diğer organları korumakla görevlidir.

Derinin görevleri arasında; vücudu enfeksiyonlardan korumak, vücudun dış etmenlerden korunmasında görev alır, vücudun sıcak ve soğuktan korunmasında görevlidir. Vücuttan atıkların atılmasını da deri sağlamaktadır. Bu kadar çok fazla görevi olması sebebi ile bu doku oldukça hassastır.

Yanık durumunda deride doku kaybı ya da dokunun bozulması durumları yaşanmaktadır. Yanık dereceleri belirlenirken derinin ne kadarını etkilediği yanığın ne kadar derine ilerlediği ve oluştuğu bölge önem taşımaktadır.

Birinci, İkinci, Üçüncü Derece Yanıklar Nasıl Ayrılır?

Yanık derecelerinin belirlenmesinde çeşitli yöntemler vardır. Yanık dereceleri birinci, ikinci, üçüncü derece şeklinde üçe ayrılır.

Birinci Derece Yanıklar: Bu tür yanıklar en zararsız olanlarıdır. Derinin üst tabakası etkilenir. Zararsızdır. Bu yanık türünde derinin en üst tabakası yani epidermis etkilenmektedir. Birinci derece yanıklarda ciltte hafif bir kızarma ve yangı durumu olmaktadır. Bu duruma en iyi örnek ise güneş yanığıdır. Çok kısa bir sürede bu yanıklar düzelecektir.

İkinci Derece Yanıklar: İkinci derece yanıklar çoğunlukla kaynar su, sıcak bir cisme dokunulması ya da ateş sebebi ile gerçekleşmektedir. Epidermis tabakası ile birlikte dermis tabakası da bu yanıktan etkilenir. Ciltte kızarıklık meydana gelir. Bunun yanında su keseleri de oluşabilir. Bu yanıklarda ağrı oldukça fazladır. Dikkatli bakılmazsa enfeksiyon meydana gelebilir. Kendiliğinden iyileşebilmektedir.

Üçüncü Derece Yanıklar: Bu yanık türü en şiddetli yanık türüdür. Yanık sinir uçlarına kadar ilerler ve bu yapılarında zarar görmesine sebep olur. Bu sebeple kişiler herhangi bir ağrı hissetmezler. Derinin renginde değişiklik oluşmaktadır. Deri kısmı oldukça kuru ve bunun yanında buruşmalar da vardır. İyileşme dönemi oldukça uzun ve sancılı bir dönemdir. İz kalma olasılığı oldukça fazladır.

Yanıklarda İlkyardım

Öncelikle yanan bölgenin ılık suya tutulması gerekmektedir.

Yanan bölgede ödem oluşma olasılığı yüksektir. Bu nedenle yüzük ya da bilezik varsa çıkarılmalıdır.

Yanık yerine zarar vermeden varsa giysilerin çıkarılması gerekir.

Sonrasında ise tıbbi yardım istemek gerekmektedir.