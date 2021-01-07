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07.01.2021 - 01:36 |

Yara izi nasıl geçer? Yara izlerinin iyileşme süreci nasıldır, kaç gün sürer?

Vücutta çıkan yaraların iyileşmesini ardından yara izleri kalıcı olabilmektedir. Bundan dolayı yara izlerini geçirmek için doğal ve etkili yöntemler bulunmaktadır. Yara izlerinin hızlı bir şekilde geçirmek bu doğal yöntemler ile birlikte mümkündür. Yara izi sorunu yaşayanlar internet üzerinden yara izi nasıl geçer şeklinde araştırma yapmaktadırlar. Peki, yara izi nasıl geçer? Yara izlerinin iyileşme süreci nasıldır? Kaç gün sürer? İşte yara izleri ile ilgili tüm bilgiler...

Yara izi nasıl geçer? Yara izlerinin iyileşme süreci nasıldır, kaç gün sürer?
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Yara izi doğal yöntemler ile birlikte geçmektedir. Bu yöntemleri evde uygulayarak kısa süre içerisinde yara izlerinden kurtulmak mümkündür. Üstelik bu yöntemler cilt sağlığı açısından da son derecede faydalı olan yöntemlerdir.

Yara izi nasıl geçer?

Limon: Limon cilt sağlığına iyi geldiği gibi ayrıca yara izlerinin de geçmesini sağlamaktadır. Yara izinin olduğu yerde tedaviye başlamadan önce limon ile birlikte temizlenmesi gerekir. Daha sonra limon suyunu bir pamuğa döktükten sonra yara izinin olduğu bölgeye sürebilirsiniz. Bu şekilde hızlı bir yara izi iyileşmesi sağlanacaktır. Ovma işlemini bu şekilde 10 dakika yaparak yara izlerinden kurtulabilirsiniz.

Bal: Bal ile birlikte yara izlerinizden kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Bal en etkili doğal tedavi seçenekleri arasındadır. Öyle ki bal tedavisi ile birlikte yara izlerinden kurtulmak mümkündür. Bal ile birlikte kabartma tozunu karıştırın. Elde edilen karışımı yara izi olan bölgeye sürünüz. Bu şekilde yara izlerinden kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

Soğan: Soğanın cilde iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla soğan kullanarak yara izlerinizden kısa süre içerisinde kurtulmanız mümkündür. Soğanın özünü ezdikten sonra yara izi olan bölgeye sürün. Bu şekilde bir süre ovduktan sonra yara izlerinden kısa sürede kurtulduğuna sizler de şahit olacaksınız. Fakat soğan tedavisi uygulamadan önce cildinizin soğana alerji olup olmadığını iyi bilmeniz gerekmektedir. Soğan tedavisi hassas cilde sahip olan kişilerde olumsuz yan etkileri doğurabilmektedir.

Yara izlerinin iyileşme süreci nasıldır?

Yara izleri kimi zaman kalıcı olabilmektedir. Dolayısıyla yara izlerinin kalıcılığını bir müddet geçirmek için bitkisel olan bu çözüm metotlarını kullanabilirsiniz. Yara izlerinin iyileşme süreci zamanla olan bir durumdur. Kimi yara izleri hızlı bir şekilde iyileştiği gibi, daha derin olan yara izlerinin iyileşme süreci biraz daha zaman almaktadır. Yara izleri için kullanılan bitkisel tedavinin de sürece doğrudan etkisi olduğu bilinmektedir.

Hastanın yaşı da yine yara izlerinin geçmesi açısından önemli bir faktördür. Daha genç yara izine sahip olan kişilerde yaşlılara göre yara izlerinin iyileşme süreci daha hızlı olacaktır. Özellikle ciltte bazı yerlerde ortaya çıkan yaralar daha da fazla kalıcı olabilmektedir. Omuz ve göğüs kısmında ortaya çıkan yara ilerinin iyileşme süreci de uzun olabilir.

Genetik yatkınlık da yine yara izlerinin iyileşme sürecini etkiler. Genetik olarak yara izlerinin kalıcı olmaya meyilli olan kişilerde yara izleri daha kalıcı olabilmektedir.

Kaç gün sürer?

Yara izlerinin iyileşme süreci yaradan yaraya değişkenlik göstermektedir. Kimi yaralar 1 hafta gibi kısa süre içerisinde iyileşirken, kimi yara izleri ise aylar süren bir iyileşme süreci içerisinde olabilirler. Bu tamamen kişide ki genetik yatkınlık ve yaşına göre değişen bir durum olarak bilinmektedir. Durum farklılık gösterebilir.

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