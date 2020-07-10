Yaratıcı hayaller günü

Bugün ne yapılabilir? Bugün iyi değerlendirmeye bakalım. Hayallere kapılıp tembellik de edebiliriz ya da yaratıcı alanda kendimizi daha iyi gösterme imkanı da bulabiliriz. Düşüncelerimizi paylaşmak, aktarmak yönünde destekleyici koşullar var. Evrensel konulara, fedakarlık ve kimi zaman kabullenme getiren durumlara açık olabiliriz. Gün boyunca dağılmamaya dikkat edelim.

Nelerden kaçınmalı? Bugün başkalarını anlama ve yardım etme konusunda daha istekliyiz. Özellikle öğle saatlerinde olumlu yaklaşımlar ve başkalarından alabileceğimiz yardımlar söz konusu. Bu saatlerde kendimizi daha çok korunmuş hissedebiliriz. Aynı zamanda inançlar ve bizi duygusal açıdan harekete geçiren işler açısından da faydalı bir gün olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Çakmaktaşı Daha akıcı olabileceğimiz imkanlar var. Plan yapmamız gerekiyor. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Bugün aşırı eleştirel davranmak işleri zorlaştırabilir. Olayları kendi akışında ele alalım.