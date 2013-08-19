Yaşadığınız yer bebeğin zekasını etkiliyor!

Sağlıklı, zeki ve güçlü bir bebek mi istiyorsunuz? O zaman yemyeşil bir yerde yaşamanızı öneririz. İspanyalı bilim adamlarına göre hamileliğini yeşil alanlarda geçiren kadınların bebekleri daha zeki ve sağlıklı oluyor.



Araştırmaya 2003-2008 yılları arasında doğum yapmış 2.393 hamile katıldı. Uydu fotoğrafları aracılığıyla hamilelerin yaşadığı alanların yeşillik oranı saptandı. Sonuçlarda yeşil alanlarda yaşayan hamilelerin çocuklarının baş çevresinin 1-15 cm. daha büyük olduğu ve bu bebeklerin 1-1,5 kilo daha ağır olduğu görüldü.



Baş çevresinin ölçümü beyin büyüklüğünü ve zekayı etkiliyor. Daha ağır bebekler ise belli ölçülerde daha sağlıklı kabul ediliyor.