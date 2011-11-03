26 Canavar

Hepimizin morale ihtiyacı var. Şehitlerimizin haberleri, deprem, Van’lı kardeşlerimizin yaşadıkları derken, göz yaşımız durmadı.

İçimizden isyanlar yükseldi. Şehitlerimizi gömerken isyanlar yeşerttik topraklarında. Teröre lanet okuduk.

Van’da yüzlerce can gitti. Yine isyan kapladı içimizi. “Deprem değil bina öldürür” bizim dilimize slogan oldu da müteahhitlerin ve bu binaları denetleyenlerin niye haberi yok diye.

Cumhuriyet törenlerimizi iptal ettiler. Yılmadık. İçimizdeki isyanı birliğimize kattık. Akın akın yürüdük caddelerde.

Hepsine gözyaşlarımızı akıttık. Kah canımızın acısından, kah duygularımızın yoğunluğundan ağladık.

Ama bu defa, gözyaşı bile akıtamıyorum.

Çünkü isyanımı dışarıya bile yansıtamayacak kadar çok kırıldı içim.

13 yaşında, 26 tane canavarın ( kişi, birey ya da adam diyemeyeceğim) tecavüzüne uğrayan bir çocuğun, bu kabusu kendi rızasıyla yaşadığının ön görülmesine isyan bile edemiyorum.

Apartmanın altındaki markete bile, annesinin rızası olmadan tek başına gidemeyecek yaşta bir çocuk, 26 tane canavarın, canını acıtmasına nasıl rıza gösterir?

Babası, dedesi olacak yaşta, tanıdığı bir adamla tek başına konuşmaya bile çekinecek yaşta bir çocuk, 26 tane canavarın ruhunu parçalamasına nasıl rıza gösterir?

Bir insanın kişiliğini paramparça edebilecek kadar büyük bir yıkım olan tecavüzün, 26 kere başına gelmesine hangi insan rıza gösterir?

13 yaşında bir çocuk mu?

26 tane canavar bir araya gelip, bir çocuğun masumiyetini, inançlarını, geleceğini parçalamış ve bunu çocuğun rızasıyla mı yapmışlar…… kimse hikaye anlatmasın.

Diyelim ki, olmaz ya…hadi oldu. Çocuk ya… anlamadı. Bilemedi. Rıza gösterdi. Ne oldu yani? Bu, 26 canavarın yaptığını hafifletti mi yani?

Böyle bir kararı destekleyen mahkemeye mi, Yargıtay’a mı isyan edelim şimdi.

Madem mahkumiyetten bu kadar korkuyorlar, işledikleri suçun bedelini ödemek istemiyorlar, hapse atmayalım o zaman. İflah olmayacak bu canavarları vergilerimizle boşuna beslememiş, ilk afta da sokaklara salıvermemiş oluruz hem.

Hapse atmak yerine, aradığımız cevabı bulmak üzere bir teste katılmalarını talep edelim;

Bu 26 canavar, birbirlerine tecavüz etsinler. Sonra da bize, buna nasıl rıza gösterebileceklerini anlatsınlar. Ki anlayalım.