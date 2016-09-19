Kalplerde iz bırak

Bir çoğumuz etrafımızda maddi ya da manevi yardıma ihtiyacı olanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bazılarımız da bir şeyler yapmak istiyor ama zaman veya ekonomik kısıtlar nedeniyle nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. Bazen de kime güveneceğimizi bilemiyor, yanlış insanlar için emek vermektense hiçbir şey yapmamayı tercih ediyoruz. Aslında hepimizin yüreği yufka, hepimiz duyarlıyız birbirimizin yaşamına.

Ama aşikar olan bir şey var ki, sadece üzülmekle , sosyal medyada iki cümle yazıp vicdanımızı rahatlatmakla hiçbir şey değişmiyor, acılar azalmıyor. Hepimiz birinin elinden tutmak ve bir şeyler yapmak zorundayız. Bir kişiye yardım etmek neyi değiştirir demeyelim. Denizyıldızı hikayesini belki çoğunuz bilirsiniz;

Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar, sabaha karşı kumsalda dans eder gibi hareketler yapan birini görür.Biraz yaklaşınca , bu kişinin sahile vuran denizyıldızlarını, okyanusa atan genç bir

adam olduğunu fark eder. Genç adama yaklaşır:

- Neden denizyıldızlarını okyanusa atıyorsun?

Genç adam yanıtlar;

- Birazdan güneş yükselip, sular çekilecek. Onları suya atmazsam ölecekler.

Yazar sorar;

- Kilometrelerce sahil , binlerce denizyıldızı var.Ne fark eder ki?



Genç adam eğilir, yerden bir denizyıldızı daha alır, okyanusa fırlatır.

- Onun için fark etti ama...

Bu cevap bilgeyi şaşırtmış ne söyleyeceğini bilememiş. Geriye dönmüş, yazısının başına geçmek üzere kulübesine gitmiş. Gün boyunca birşeyler yazmaya çalışırken genç adamın görüntüsü gözünün önünden hiç gitmemiş. Aklından çıkarmaya çalışmış, ama bir türlü olmamış. Nihayet akşama doğru farketmiş ki, bu gencin davranışının özünü kavrayamamış. Cünkü bu gencin asıl yaptığının; evrende bir gözlemci olmayı ve olup biteni gözlemeyi değil, evrende bir oyuncu olmayı ve fark yaratmayı seçmek olduğunu sonradan anlamış ve utanmış. O gece sıkıntı içinde yatmış. Sabah olduğunda birşey yapması gerektiğini bilerek uyanmış. Yataktan kalkmış, giyinmiş, sahile inmiş ve o genci bulmuş. Ve bütün sabahı onunla okyanusa deniz yıldızı atarak geçirmiş.

İşte biz de bu denizyıldızı hikayesinden yola çıkarak dedik ki, yapabileceğimiz çok şey var. Birinin bile yüreğine, yaşamına dokunup kalbinde güzel bir iz bırakabilirsek ne mutlu bize.

Bu bağlamda geçen ay, çocuk esirgeme kurumu bünyesinde kalan, korunmaya ihtiyacı olan bir grup çocuğumuzu Kidzania’ya ya götürdük. Onlar hem eğitici hem eğlenceli bir gün geçirdiler. Biz de onlar sayesinde hem öğrendik, hem de neşelerine ortak olduk. Umarım kalplerinde güzel bir iz bırakabilmişizdir. Daha yapacak çok şey var, projelerimiz devam ediyor. Siz de bize katılmak ve kalplerde iz bırakmak isterseniz çok seviniriz. Fikirlerinizi bizimle paylaşmak ve aramıza katılmak isterseniz bizi Instagram hesabımızdan (@yesimvarolsenofficial) takip edebilir, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sevgiler

Yeşim Varol Şen

İlişki ve Evlilik Danışmanı