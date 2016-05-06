Doğru erkekle mi evleniyorsunuz?

Bahar geliyor. Yani düğün sezonu açılıyor. Ama içinizde korkular var biliyorum. Son zamanlarda düğün haberlerinden çok boşanma haberleri alır olduk. Ne oluyor da, bir ömür geçirmek için yola çıkılan evlilikler, çok da uzun süre geçmeden bir anda sonlanıveriyor. Elbette, sonu kötü biten örneklere bakarak hayallerinizden vazgeçemezsiniz. Vazgeçmeyin de . Peki, ama “evet” demeyi düşündüğünüz erkek, sizin için doğru erkek mi nasıl anlayacaksınız?

· Öncelikle kendinizi iyi tanıyın!

Maalesef bir çok kadının zihninde her istediğini bulamayacağına dair endişeler var. Elbette kimse mükemmel değil. Her istediğinizi bulamayabilirsiniz.Hem yakışıklı, hem iyi eğitimli, hem zengin hem o, hem bu olsun…. Hayal gibi, değil mi? Ama kendiniz için öncelikli meseleleri belirlemelisiniz. Sizi çok seviyor diye, sizin için öncelikli olan özelliklerin eksikliğini görmezden gelemezsiniz. Mesela sizin için eşinizin iyi eğitimli ya da iyi bir kariyer sahibi olması yüksek öncelikliyse, sırf çok yakışıklı ya da çok ilgili diye, ileride kültür farkından rahatsız olacağınız bir evlilik yapmamalısınız. Neyin sizi mutsuz edeceğini çok iyi bilmelisiniz.

· Erkek arkadaşınızın sizden önceki hayatını ne kadar biliyorsunuz?

Elbette hepimiz yaş aldıkça olgunlaşıyoruz. Zaman içinde daha sakin, daha olgun davranmayı hayat bize öğretiyor. Gençliğinde çok çapkın olan bir erkek , sizinle tanışınca bir aile hayal eden sadık bir eş olabilir.Çok makul. Ancak geçmişinde şiddet uygulamış ya da kumar veya alkol sorunu yaşamış biri, ilerideki hayatında sorun yaşadığı dönemlerde, yeniden bu alışkanlıklarına geri dönebilir. Sevgiyle her şey düzelir demeyin, bazı bağımlılıklardan kurtulmak için tedavi şart.

· Erkek arkadaşınız için yaptığınız bir değiştirilecekler listeniz var mı?

Belki erkek arkadaşınızın daha şık giyinmesi için ufak dokunuşlar yapabilirsiniz. Ya da onu sizin hobilerinizle tanıştırıp ortak ilgi alanları yaratabilirsiniz. Ama sakın onun karakterini değiştirebileceğinizi düşünmeyin. Çalışkan olmayan birini hırslı, ev işlerinde isteksiz bir erkeği usta bir tamirci, içine kapanık bir erkeği sosyal bir kelebek haline dönüştürebileceğinizi düşünmek, sadece sizin yanılgınız olur. Huylu huyundan vazgeçmez, kimse kimse için değişmez. İnsanlar sadece kendileri istedikleri konularda değişirler. Gelişim de budur işte!

· Aranızda çekim var mı?

Mantığa önem veren, rasyonel kararlar almayı seçen biri olabilirsiniz. Ne güzel! Ancak bir iş ortaklığı yapmadığınızı göz ardı etmeyin. Mantığınızla bir karar almak, duygularınıza hitap etmeyen biriyle evlenmek demek değildir. Bir ömrü birlikte geçirebilmek için aranızdaki sevginin sağlayacağı tahammül ve hoş görüye ihtiyacınız olduğunuzu sakın unutmayın. Cinsel ve duygusal bir çekim hissetmediğiniz bir insanla evde köşe kapmaca oynayarak yaşayamazsınız.

Sevgiler

Yeşim Varol Şen

İlişki ve Evlilik Danışmanı