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Artık bu konuyu yazmak istemiyorum. Yani kadına şiddeti.

Ama gazetelerde okuduğumuz, ana haber bültenlerinde izlediğimiz hikâyelerin ardı arkası kesilmiyor. Her gün birkaç kadın daha sevgilisi, eşi ya da aile meclisi tarafından öldürülüyor. Kulağımıza gelenler, okuduklarımız bu kadar. Bir de hiç duymadıklarımız, yaşamının da ölümünün de hiç değeri olmayanlar var. Nasıl duracak bu vahşet, bu katliam bilmiyorum.

Namus adına işlenen cinayetlerin namuslarını temizlediğine inanan bu katiller, sanki suç işlememiş de aslında kahramanmış gibi bakıyorlar kameralara. Kendilerini doğruyu yapmış, en yüksek mertebeye ulaşmış gibi kasılmaları. Pişman bile değiller. “Yine olsa yine yaparım” bakışı gururla yansıyor gözlerinden. Yitip giden hayatlar umurlarında bile değil.

Geçen gün yine böyle acı ama bir yanıyla da traji komik bir haber vardı gazete. Adam sevgilisini öldürmüş. Neden mi? Çünkü sevgilisi, karısına küfür etmiş. Vay anam vay. Adamın karısını sahiplenişine bakın. Zannedersiniz ki, öyle değer veriyor ki karısına, kimselere laf söyletmez, kendisi de bir dediğini iki etmez.

Zaten lafı söyleyen sevgilisi. Sen karına değer vermemişsin, kim bilir sevgilini tavlamak için karın hakkında neler atıp tutmuşsun. Lafı söyleyene değil söyletene bak bir de. Öyle ya, “karım harikadır, çok iyidir, biz de birbirimizi çok severiz, çok da iyi anlaşırız ama ben iş olsun diye aldatmaya çıktım” dese sevgilisini tavlayamayacak.

Sonuçta sevgilisini öldürmüş, kendisi doğru hapise. Sözde çok kolladığı karısı ve çocukları yine mağdur, yine mağdur. Kaç hayat etkilendi yine.

Böyle bir ahlak ve namus anlayışı sürdüğü sürece bitmez bu katliamlar. Herkesin ayrı bir birey olduğunu, her bireyin yaptığı ahlaksızlığın kendi kimliğine kara çaldığını, bu lekeyi taşımamak için yapılacak şeyin boşanmak olduğunu anlamak gerek. Eşini kendi malı gibi gören, sanki o namus bekçiliği yapmasa karısının, kızının hiç ahlak anlayışı yok, kesin ahlaksız olur çıkar gibi gören zihniyetlere artık dur demek gerek.

Boşanma oranları son yıllarda sürekli artışta. Maalesef çoğu zaman temeli olmayan başka başka sebeplerle.

Keşke ölümler artacağına, namus sebebiyle boşanmalar artsa. Buna razıyız.