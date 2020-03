Aşkın Matematik Hali

İlişkinizde problem yaşıyor ve probleminizi bir türlü çözemiyor musunuz? Aile, arkadaş vb. sorununuza sorun katıyor ve siz sevdiğinizle uzlaşamıyor musunuz? Lütfen pes etmeyin, sevgi ve saygı devam ettiği sürece her problem çözülebilir. Nasıl mı?



Öncelikle ilişkinizdeki her problemi tek tek ele alın. Karşınızdaki insana aynı anda bir sürü şeyi anlatmak ve değiştirmesini beklemek ve bana bunu da yapıyor, şu davranışı da kötü diye sızlanmak yerine, kendinize bir öncelik sırası yaratın ve her problemi gerçekten çözmeniz gereken bir matematik problemi gibi görün ve tek tek değerlendirin.



Öncelikle probleminizi tek bir cümle haline getirin. Örneğin, sevdiğinizin geç kalacağı zaman arayıp haber vermemesi sizin için problemse;



Bunu olumlu bir cümle haline getirin;



`Sevgilimin/ eşimin/ çocuğumun vb. geç kalacağı zaman arayıp haber vermesini sağlamak istiyorum.`



Şimdi problemi ortaya sorun olarak değil de, gerçekleşmesini arzu ettiğimiz bir hedef olarak ortaya koyduk. Peki bu hedefimizin gerçekleşmesini nasıl sağlarız?



Konuşarak, onun olumsuz davranışına ayna tutarak, olumlu davranışını takdirle ödüllendirerek vb... Lütfen kendi listenizi çıkartın ve hiçbir cümle için `ben zaten bunu yaptım ve işe yaramadı` diye düşünmeyin.



Evet, belki daha önce bu konuyu kendisiyle konuştunuz ve istediğiniz sonucu alamadınız. Peki, gerçekten konuştunuz mu, sadece şikâyet mi ettiniz? Siz konuştunuz ama karşınızdaki ne anladı? Siz aklınızdan geçenleri mi cümlelediniz yoksa içinde bulunduğunuz duygusallığın da etkisiyle kastetmediğiniz kelimeler mi döküldü dudaklarınızdan? Ya o ne cevap verdi size, onun bambaşka nedenleri ve istekleri olabilir mi?



Her ilişkinin temelinde iletişim yatar ve doğru iletişim sağlıklı ilişkiler için olmazsa olmazdır. Problemlerimizi doğru tanımlamayı ve objektif cevaplar bulmayı başaramadığımız sürece sorunları sadece örtbas etmiş ya da ertelemiş oluruz. Dışarıdan bir uzman, psikolog, yaşam koçu ya da ilişki terapistinden yardım almak bu nedenle çok önemlidir. Sorununuza objektif bakabilen ve sizi doğru iletişimle yönlendirebilen bir uzman, aslında sizin bildiğiniz fakat duygusal travmalardan dolayı dışa çıkartamadığınız cevapları uygulamanıza da yardımcı olacaktır.



Sevgi ve saygı barındıran hiçbir ilişki bitmeye mahkûm değildir ve çözüm her zaman mevcuttur. Sizin aklınıza başka çözümler gelmese de, bir yerlerde başka cevaplar olduğunu sakın unutmayın.



Sevgiler...



Yeşim Varol Şen



Yaşam vKoçu ve Evlilik Danışmanı