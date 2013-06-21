Diyete önce ruhunuz hazırlanmalı

Malum yaz geliyor. Özellikle hanımlar telaşlı. Hangi diyeti uygulayacaklarına, diyete hangi pazartesi başlayacaklarına dair sohbetler, planlar başladı. Ancak, kilo hesapları yapılıyor, hesap sonucunda verilmesi planlanan kilolar çift haneli rakamlarda çıkınca, moraller bozuluyor, motivasyon kayboluyor. Oysa diyet yapmak için, önce ruhu hazırlamak gerek. Motivasyon gerek.

Diyete öncelikle, doğru bir planla başlanmalı. Doğru planı yapmak içinse, öncelikle doğru sorulara ihtiyacımız var. Hadi koçluk seansları başlasın. İlk soru;Diyetle verilmesi planlanan hedef kilo nedir? Örneğin, 20 kilo vermeyi hedeflediğinizi varsayalım. Hangi sürede 20kg vermeyi hedefliyorsunuz? 5 ay mı, harika. Bol bol vaktimiz var.

Şimdi, 20kg’ı yani vermeyi planladığınız toplam kiloyu unutun. Bu sizin moralinizi bozan, motivasyonunuzu düşüren, büyük bir rakam. Üstelik, 5 ay çok uzun bir süre. Motivasyonunuzu kaybedip, diyeti sürekli bir sonraki pazartesiye ertelemeniz çok olası. 5 ay boyunca diyet yapacağınızı, istediklerinizi yiyemeyeceğinizi düşünmek bile motivasyonunuzu bozabilir. Düşünmekten vazgeçin.

Şimdi basit bir hesap yapalım. 5 ayda 20kg vermeyi hedefliyorsanız, bu ayda ortalama 4kg. vermeniz gerektiği, anlamına geliyor. Hedefimizi böldük ve hatta daha da küçültebiliriz. Ayda 4kg vermek demek, haftada sadece 1 kg vermek demek. Hiç de zor görünmüyor değil mi? Yani diyet yaparak, vermeyi hedeflediğimiz, haftada sadece 1kg.

Şimdi asıl önemli soruya geldik; Neden kilo vermek istiyorsunuz? Evet, sağlıklı olmak için. Ancak, kilo vermeyi kış ortasında değil de, yaz başında konuştuğumuza göre, asıl hedef güzel görünmek. Öyle değil mi? Deniz kıyafetlerinin, yazlık giysilerin içinde, sağlıklı ve güzel görünmek, ana hedefiniz. O halde, güzel görünme hayalinizi lütfen ertelemeyin. Bir çok kadın, güzelliği vermesi gereken kilolarına endeksler ve hedeflediği kiloya inene kadar, kendisini bol eşofmanlara, dağınık saçlara mahkum eder.

Hayır! Biz şimdi tam tersini yapıyoruz. En güzel giysilerinizle, saçınız, makyajınızın en güzel haliyle dolaşmanızı istiyorum. Kendinizi güzel hissettiğiniz şekilde tamamlanın ki, bir tek kilolarınız sizi rahatsız etsin.Aynaya baktığınız zaman kendinizi güzel bulun. Ancak kilolarınızdan kurtulduğunuzda, muhteşem olacağınızı unutmayın.

Peki, hedefimizi böldük. Artık hiç de göz korkutucu bir programdan bahsetmiyoruz. Haftada 1kg vermek çocuk oyuncağı. Şimdi, haftada 1 kg’ı nasıl vereceğimize odaklanalım ve aklımıza gelenleri not alalım;

·Diyet yaparak; Elinizde bir çok diyet listesi olabilir. Ancak bir diyetisyen eşliğinde çalışmanız, sizin hem bilinçli kilo vermenizi, hem de hedefinize daha çok motive olmanızı sağlayacaktır.

·Spor yaparak; Vermeyi hedeflediğiniz 20kg’ı düşünürken, kendinizi öldürürcesine spor yapmanıza gerek yok. Haftada 1 kg vermeniz gerektiğini düşünürseniz, sağlıklı bir yaşam için şişman veya zayıf, herkesin yapması gereken sporun temposunu birazcık arttırmanız, yeterli olacaktır.

·Abur cuburu keserek; Daha güzel görünmek ve yaz boyu mayonuzun içinde endamla salınmak mı, çikolatanın size vereceği anlık keyif mi? Hangisini seçeceğinize karar verin. En iyisi, abur cuburları evden çıkartın, karar vermek için bile zahmete katlanmayın.

· Bunların yanı sıra çantanızda hep bir çift babet taşıyın. Topuklularınızın, kısa mesafeleri yürümekte bile gözünüzü korkutmasından, böylece kurtulabilirsiniz. Öğle yemekleri için bile kaçtığınız AVM’lerde böylece daha çok hareket kazanırsınız. Daha çok hareket, daha çabuk verilecek kilolar demektir, unutmayın.

· Yürürken kalça kaslarınızın gergin olmasına odaklanın. Göreceksiniz, bir dönem sonra bu alışkanlık olacak. Kaslarınızı kontrol ederek, daha biçimli kalçalara sahip olacaksınız.

· Kendinize koyu renkli, küçük ebatlı bir tabak edinin. Araştırmalar koyu renkli tabakların iştahı azalttığını ve küçük ebatlı takımlarda yemenin doygunluk hissini arttırdığını gösteriyor.

· Dışarıda yediğiniz yemeklerde, yemeğinizin yanında gelen garnitürleri seçin. Pilav yerine , ızgara sebze istemenizin bir mahzuru yok. Göz görmeyince, kendinizi engellemeniz daha kolay olacaktır.

Diyet yapmayı zorlaştıran, endişelerinizdir. Diyet yapacağınız süre boyunca, kendinizi kısıtlayacağınıza ve dolayısıyla keyfinizin bozulacağına dair endişeleriniz ve bu fedakârlığın sonucunda o çift haneli korkutucu rakamlı kiloları veremeyeceğinize dair korkularınız, sizi adım atmaktan alıkoyar.

Hedefleri bölerek ilerlediğinizde, plan korkutucu olmaktan çıkar. Üstelik bilirsiniz ki, bir günlük bir kaçamak , en fazla bir haftalık performansınızı etkiliyor. Çünkü; her pazartesi yeni bir diyet programı başlıyor.