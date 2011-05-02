Erkekler neden aldatır?

Sadece erkekler aldatmaz elbette. Kadınlar da aldatıyor. Kadınların aldatma sebepleri genelde aynı. Duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması etrafında seyrediyor, genelde benzer sebepler. Erkeklere gelince, bahaneler daha çeşitli. Klasik mazeretler de olsa, liste daha uzun. Bahane diyorum, çünkü aslına bakarsanız hiçbir sebep, bir insanın diğer insanı kandırmasına neden olmamalı. Elinden geleni yaparsın, olmuyorsa çekip gidebilmeli insan. Ya da başkasına duygu beslemeye başladıysa, açık olabilmeli. Bu da bir meziyettir. Elindekileri kaybetmeyi göze alamadığı için, gitmek yerine aldatmayı seçmenin mazereti yok aslında.

Erkek aldatmaya karar verdiğinde, birlikte olmak istediği kadına anlattıkları, genelde evdeki tablodan farklı olur. Klasik bahaneler artık hepimizin ezberinde;

“Karım beni anlamıyor. Zaten çok uzun zamandır ayrı yatıyoruz. Cinsel hayatımız kalmadı .” Ya da “Beni hiç takdir etmiyor. Zaten evde huzur yok, her gün kavga her gün kavga. Çocuklar olmasa bir gün katlanmam valla. Hele o anası yok mu, evlendiğimiz günden beri huzur vermedi bize.” Ya da “Kıskançlığı bezdirdi beni. Yanımdan dişi sinek uçsa huzursuzluk çıkarıyor.” Bazen de, “Zaten isteyerek evlenmedik. Görücü usulü evlendirdiler bizi. Ben kendimi çok geliştirdim, ama o aynı yerde, cahillikten sıyrılamadı.” Hatta daha da insafsızlığa vardırıp, evden dışarı çıkartmadığı, üç kuruş para vermediği, çocuklarla eve hapsettiği karısının ardından “ İki çocuk doğurunca, iyice kilo aldı. Kendisine bakmaz, saçını taramaz. Varsa yoksa çocukları. Koluma kadın diye takıp dolaştıramıyorum bile” diye bahsetmekten geri kalmaz.

Bunlar genelde, suça iştirak etmesi için dil dökülen kadına anlatılanlardır. Çoğu zaman bakarsınız yıllardır ayrı yattıklarına dair atıp tuttukları eşleri hamile. Veya her gün kavga çıkartıyor diye dert yandıkları kadın, korkudan “nereden geldin nereye gidiyorsun” diye soramıyor.

“Last Night”, yani “Dün gece” adında bir film izledim. Aslında geniş bir hikayesi yok filmin. Neredeyse iki günden ibaret konu. Genç çift, erkeğin iş arkadaşlarının yer aldığı bir davete gidiyorlar birlikte. Hazırlandıkları karelerden ve giderken yoldaki sohbetlerinden anlıyoruz ki son derece uyumlu ve mutlu bir çift. Davette, kadın kocasının iş arkadaşıyla yaptığı sohbeti uzaktan izliyor ve tesadüfen öğreniyor ki kocası son dönemlerdeki iş seyahatlerine hep bu bayanla gitmiş. Fakat kendisine hiç söylememiş, hatta iş yerinde böyle bir kadının çalıştığından bile bahsetmemiş.

Eve döndüklerinde tartışıyorlar. Kadın diyor ki, “Benim bu kadının varlığından bile haberim yok ve sen kimlerle seyahate gittiğini sorduğumda bile ondan bahsetmedin. Sen bu kadından etkileniyorsun. Zaten çok çekici bir kadın ve tam senin tipin”. Adam itiraz etmiyor, “Evet onu çekici buluyorum ama aramızda hiçbir şey olmadı, olamaz” diyor.

Gecenin devamında barışıyorlar. Adam ertesi sabah yine aynı bayan arkadaşıyla iş seyahatine gidiyor. Kadın kocasının bavulunun bir köşesine bir not bırakıyor. Aşırı tepki verdiği için özür dileyen, eşini tanıdığı ve ona güvendiğini hissettiren.

Ertesi gün kadın dışarı çıktığında, yıllar öncesinde kalan eski sevgilisine rastlıyor. Kısa süreli bir ilişki yaşadığı ve ayrı ülkelerde yaşadıkları için ayrılma kararı verdiği eski sevgilisi. O akşam buluşuyorlar ve birlikte vakit geçiriyorlar. Kadın, kocasıyla ilişkisi ne zaman kötü gitse, ne zaman uykusuz kalsa onu düşündüğünü ve hatta sık sık düşündüğünü itiraf ediyor. Eski sevgilisinin aklı zaten onda kalmış. Aralarında ciddi bir etkileşim oluyor, hatta öpüşüyorlar ama kadın duruyor. Kocamın gözlerine bakamam bir daha diyor ve evine dönüyor.

Bu arada kocası, çekici iş arkadaşıyla birlikte. İçki içiyorlar, evliliğinden bahsediyorlar ama geceyi yatakta noktalıyorlar. Adam karısına dair tek bir olumsuz cümle söylemiyor. Onu sevdiğini anlatıyor. Ama cinsel çekime karşı durmuyor. Ertesi sabah eşinin bavula sakladığı notu görünce aklı başına geliyor ve pişmanlıkla eve dönüyor.

İkisi de birbirini sorgulamıyorlar, ikisi de suçlu, ikisi de gizli. Birbirlerine sarılıyorlar ve anlıyoruz ki yollarına devam edecekler.

Bu bir film elbette. Üstelik de bizim kültürümüze aykırı diyebileceğimiz noktalarla bezeli. Ama kadın ve erkek her yerde aynı, ilişki her yerde ilişki.

Hiç sebepsiz bir ihanet bu filmde anlatılan. Size de sebep gösterilen her şeyin aslında bahane olduğunu anlatmıyor mu?

Sevgiler