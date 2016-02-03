Evlenmeden önce

Bir ilişkinin en güzel dönemidir flört. Hani midenizde kelebeklerin uçuştuğu,içinizdeki heyecanın yüzünüze yansıdığı, cildinizin ışıklar saçtığı, her dakika enerjinizin arttığı büyülü bir dönem….. Buluşmaya gitmeden önce aynada kendinizi onun gözünden görmek, sevgiliyle geçirilen zamanlar hiç bitmesin diye göz ucuyla saati kollamak, ayrı zamanlarda hep özlemek, çok özlemek….. Ve her şey yolunda gittiğinde, ayakları yerden kesen evlilik kararı.

Aşk harika bir duygu, flört en güzel süreç ….. Ancak, flört dönemini doğru kullanmak da çok önemli.

Elbette sonuna kadar tadını çıkarıp, unutulmaz anılar biriktirilecek bu dönemde. Ancak evliliğin mutlu bir son değil, bir başlangıç olduğunu unutmamak gerek. Flört yeni başlayacak hayata hazırlık dönemi, en önemlisi çiftin birbirini tanıması için, en güzel fırsat. Flört döneminde birbirini doğru tanıyan çiftler, evlilik gibi güzel ama bir o kadar da zorlu olan sürece, çok daha sağlıklı başlıyor.

Peki, nelere mi dikkat etmeliyiz?

Her şeyden önce, evlilik kararı öncesi , ilişkide dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var. Bazı konularda hayat görüşü paralel olan çiftler, evliliğe daha avantajlı başlıyor . Ama bu çok önemli konulardan da önce, aşktan da, hatta sevgiden de önce gelen; saygı. Birbirlerinin farklılıklarına saygı, yaşam tarzlarına, alışkanlıklarına, değerlerine saygı, severken ve hatta tartışırken saygı. Bir ilişkide saygı varsa, tüm sorunların üzerine gidecek donanım da var demektir.

Önemli konu başlıklarına gelince;

Aile; Aile yapıları birbirine benzer olan çiftler zaten bir artıyla başlıyor birlikte yaşama. Ailelerinin kültür yapıları, yaşam tarzları ve beklentileri benzer olan, ancak daha da önemlisi, ailelerle kurulacak ilişkilerdeki mesafe anlayışları benzer olan çiftlerin, en azından bu konuda sorun yaşama ihtimalleri de azalıyor. Eşlerden biri haftanın üç günü ailesini görmek isterken diğeri ayda bir kere görüşmeyi fazla buluyorsa, biri yeni bir aile kurduğunun bilincindeyken, diğeri “aile” kelimesi her geçtiğinde anne ve babasını kastediyorsa, sorunlar başlıyor. Flört ettiğiniz kişinin ailesiyle ilişkisi, paylaşımları, görüşme sıklığı sizinkine paralelse, süper. Bu konuda birbirinize uyum sağlamanız da, çok daha kolay olacak demektir.

Para; Türk filmlerine bile baktığımızda, zengin kız- fakir oğlan hikayesinin ne kadar zorlayıcı olabildiğini hepimiz biliyoruz. “Davul bile dengi dengine” lafı boşuna söylenmemiş. Ama daha da önemlisi, para harcama alışkanlıklarının benzer olması. Eşlerden biri “gün bugündür, kazandığımızı harcayalım. Bir daha mı geleceğiz dünyaya” derken, öbürü eşinin harcamalarını gereksiz ve fazla bulduğunda, harcanan her kuruşun hesabını sormaya başladığında, çift arasındaki muhabbet de güven de sarsılıyor.

İnançlar; Farklı inanç yapılarından, farklı gelenek göreneklerden geliyor olabiliriz. Koskocaman bir ülkede yaşıyoruz. Kuzey ve güney, doğu ve batı arasında bir o kadar zıt, ama bir o kadar güzel farklılıklarımız var. Aynı değer yargılarına sahip çiftlerin uyumu, birbirini anlaması elbette daha kolay. Ama farklılıklar söz konusuysa , birbirlerinin inanç ve değerlerini olduğu gibi kabul etmeye hazır, eleştirmeyen, zorlamayan, baskı yapmayan çiftler, bu farklılıkları hayatın renklerine çevirebiliyorlar. Her şeyde olduğu gibi yine işin başı saygı.

Çocuk; Çocuk sahibi olmak, dünyanın en güzel duygusu. Ama anne baba olmak,herkese göre değil. Kimi bir sürü çocuğun ortada koşturduğu kalabalık bir aile isterken, kimi çocuk kelimesini duymaya bile uzak. Evlenmeden önce, flört ettiği kişinin bu konudaki düşüncelerini bilmeden evlenip, sonrasında bu farklılıkla mücadele edemeyip ayrılmak zorunda kalan, çok çift var ne yazık ki. Çünkü özellikle çocuk konusu, fedakarlık yapılabilecek bir konu değil. Ne “anne” olma hakkından vazgeçilebilir, ne de istenmeyen bir çocuğun sorumluluğu alınabilir.

Cinsellik; Evliliğin, en önemli konu başlıklarından biri cinsellik. Beklentiler ve tabular….. Bir çifti birbirine çok yaklaştırabilir ya da diğer her şeyi önemsiz kılacak kadar uzaklaştırabilir. Cinselliğe bakış açıları, beklentileri uyumlu çiftler, diğer tüm sorunlarla baş etmekte ihtiyaç duyacakları birliktelik gücünü bu uyumdan alabilir.

Evliliklerde yaşanan problemlere baktığımızda, bu başlıklar evliliğin temelini oluşturan başlıca önemli konular. Elbette bunların yanı sıra kişisel önceliklerimiz başka başlıkları da önemli haline getiriyor. Örneğin temizlik anlayışları, iş hayatındaki disiplin, sosyalleşme ihtiyaçları gibi….

Tamamen farklı yapılarda olan çiftler hemen umutsuzluğa kapılmasın. Yeter ki birbirinizi olduğunuz gibi kabul edin. “Nasılsa evlendikten sonra değişir” diye başlayan bir ilişki, ne size, ne de eşinize mutluluk getirmeyecektir. Olduğu haliyle mutluysanız, farklılıkları saygıyla kucaklayabiliyorsanız eğer, yolunuz açık olsun.

Sevgiler

Yeşim Varol Şen

İlişki ve Evlilik Danışmanı

www.yesimvarolsen.com