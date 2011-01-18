Evlenmeden önce nelere dikkat edilmeli

Flört dönemi heyecan dolu, aşkın doyasıya yaşandığı, her anına bir anlam yüklenen, ilişkinin belki de en güzel dönemi. Keşfetmenin, kendini anlatmanın tadına varılan, birlikte yaşanan her “ilk”te biraz daha yoğun duygular tadılan, heyecan dolu bir dönem. Bu dönemin keyfini çıkartmak, ilişkinin tadını almak gerek elbette ama bu dönemin aynı zamanda bir değerlendirme süreci olduğu da unutulmamalı.

Maalesef flört döneminde yapılan en büyük yanlışlardan biri, bu dönemde aslında sezilebilecek uyumsuzluklara gözümüzü kapatmak, görmezden gelmek ya da evlenince değişeceğini düşünmek. “Sevgi” hissinin gölgesinde, öz sezilerimize gözümüzü kapayıp, kaybetme korkusunun gerçekleri değerlendirme gerekliliğinin önüne geçmesi.

Oysa bu dönem hayatımızın belki de en önemli kararlarından birini, evlilik kararını almadan önce birbirimizle uyumumuzu değerlendirebileceğimiz, bir ömür boyu birlikte olup olamayacağımızı az çok anlayabileceğimiz bir dönem. Peki, nelere dikkat etmeliyiz?

Belli konularda hayat görüşü paralel olan çiftler, evliliklerinde daha mutlu olabiliyor ve sorun yaşasalar da problemlerini daha kolay çözebiliyorlar;

Para; para harcama alışkanlıklarının denkliği ilişkilerde avantaj sağlayan noktalardan biri. Örneğin çiftlerden biri yarınları düşünüp geleceklerini garanti altına almaya çalışırken, diğer eş günlük zevklere ya da eşine gereksiz gelen şeylere aşırı harcama yaptığında, ilişkilerde ciddi sorunlar çıkabiliyor. Ya da eşlerden biri ödemeleri konusunda çok titizken, diğeri faturaların ödeme gününü geciktirmekte sakınca görmüyorsa, ilişkide güven krizi yaşanabiliyor.

Cinsellik; çiftlerin cinsellikle ilgili algılarının, beklentilerinin paralel olması, ilişkide bağlılık ve yakınlık sağlayan unsurlardan biri. Aksi takdirde, eşlerden birinin beklentilerinin farklı olması çiftin arasında uçurum yaratabiliyor.

Aileler; ailelerle ilişkilere bakış açısının denkliği evliliklerde çok önemli. Eşlerden birinin ailesinin aşırı müdahaleci olması, bir taraf aileden çok kopukken, diğerinin aileye bağımlı olması, bu sebeple çıkacak sorunlarım karı koca arasında çok ciddi ayrılıklar oluşmasına ve bir çok evlilikte krize neden oluyor.

Çocuk; çocuk sahibi olmak bir çok birey için isteğin dışında bir tutku, olmazsa olmazdır. Hayatında mutlaka çocuk sahibi olmak isteyen bir bireyin, asla çocuk istemeyen bir eşle birlikteliği, maalesef bir çok evliliğin bitmesine sebebiyet veriyor. Evlenmeden önce mutlaka konuşulması ve mutabık kalınması gereken bir konu çocuk sahibi olmak.

Dini inançlar; İnançlar kişiye özel, eleştirilmesi yanlış ve kolay değişmezlerimiz. Bu sebeplerle aynı inançları paylaşmak çiftlerin uyumu açısından çok önemli. Farklı inançlara sahip eşlerin ise, bu farklılıklara saygı göstermeleri, destekleyebilmeleri önemli.

Bu belli başlı noktaların yanı sıra, sorumluluk anlayışları, özen, sorunlarla baş etme şekilleri, saygı anlayışı, karşılıklı iletişim, eşimiz olmasını planladığımız insanın başkalarıyla ilişkilerini gözlemlemek çok önemli.

En çok dikkat edilmesi gereken nokta ise, ilişkinin kendi seyrinde iyi gidiyor olması. Zorlanarak ya da tek tarafın çabasıyla yürüyen bir ilişki, evlendikten sonra mutlaka daha büyük sorunlara gebedir. Oldurmaya çalışılan değil, mutluluk veren bir ilişki değerlendirmeye değer.

Sevgiler