ARKA KAPAK

"Hayat, bazen..." İnsan ilişkileri üzerine eğitim almış bir uzmanın üçüncü kitabı olmakla birlikte ilk romanıdır

. Alışılagelmiş romanda bir karakter vardır ve diğer tipler, ona ne kadar yakın ya da uzaksa o derece anılır. "Hayat, bazen..." de ise bir apartman mercek altına alınmış, farklı karakterdeki sakinlerinin gelgitli yaşamları, ebeveynler ve çocuklar, karı-koca ilişkileri, komşuluk, sevgi-saygı, kuşak çatışması gibi farklı mecralara yolculuk yapılmıştır .

Romanın kalabalık kadrosundaki hayatlar sizi şaşırtırken, çoğu zaman kendinizden izler bulacaksınız. Sayfalar ilerledikçe, bir roman okumaktan ziyade, komşu ziyaretine gitmiş de kahvenizi yudumlarmış gibi hissedeceksiniz. Sımsıcak anlatımıyla ve sürpriz finaliyle, sizi etkisine alacak bu kitabı elinizden bırakamayacaksınız.

Hayatın fotoğrafını bir apartmanın pencerelerinden çeken yazara teşekkürler...