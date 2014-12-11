İnatlaş-ma!

İnatlaşmanın çocuklara özgü bir davranış kalıbı olduğunu zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çocuklukta “bu benim” diyerek oyuncak çekiştirmeyle başlayan inatlaşma ,bazen bilinç dışı faktörlerle “sen öyle yaparsan ben de bunu yaparım” ya da “senin annen karışıyorsa benim annem de karışacak” diye sürüp gidiyor.

İlişkilerde en çok karşılaşılan sorunlardan biri de inatlaşmaktır. Kendi düşüncesinde takılı kalan, dediğinin kabul görmesi konusunda ısrarcı davranan inatçı kişi, ısrarının olası sonuçlarını ve karşısındaki kişi için nasıl bir güvensizlik çemberi oluşturduğunun farkında olmaz. Ve benzer davranışla karşılaştığında, ilişkideki en basit konu bile aşılmaz bir engele

dönüşebilir.

Bir çok insan partnerinin çok inatçı olduğundan yakınır da kendisinin de aynı tuzağa düştüğünün farkına varmaz. Oysa en basitinden bir ip hayal edelim. Karşınızdakinin tüm gücüyle ipi kendine çektiğini düşünün. Siz de ipi bir ucundan tutup kendinize çektiğiniz sürece savaş devam edecektir. Çünkü inatlaşmak iki kişilik bir eylemdir. İpe dokunmadığınızda karşınızdaki insanın da ekstra güç uygulamasına gerek kalmayacaktır.

Ancak çoğu zaman kendimize yenik düşer ve ipe asılırız. Bazen kendimizi haklı çıkartmak, doğruluğumuzu kanıtlamak bazen de kendimizi haksızlığa uğramış hissettiğimiz ve savunma ihtiyacımız olduğu için.

Peki böyle hissettiğimiz anlarda tuzağa düşmemek, elimizi ipe uzatmamak için ne yapmalıyız?

· Öncelikle karşınızdaki insana inatçılığından dem vurmayın. O an karakter analizi yapmak için doğru zaman değil.

· Eski, benzer olduğunu düşündüğünüz örnekleri sayıp dökmeyin. Bu gerilimi arttırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

· Karşınızdaki insanın inadının tutmasına siz nasıl sebebiyet vermiş olabilirsiniz. Kaynağa odaklanın. Kendisini inatla savunmasına sebep olacak bir şey söylemiş ya da ima etmiş olabilir misiniz? Varsa yanlış anlamaları düzeltin.

· Yakın geçmişi kendi içinizde bir gözden geçirin. En son gerilimde kim haklıydı, ya öncesinde…? Sürekli haklı bir tavır takınmanız, onun haksızlığa uğramış hissetmesine neden olabilir mi?

· Kendinizi haklı görüyor olabilirsiniz ancak unutmayın ki herkes haklı olduğuna inandığı için tartışır. Dolayısıyla karşınızdaki insan da aynı psikolojide.

· Kendi hislerinizi bir kenarda tutup empati kurmaya çalışın.

· Kendinizi yenemeyeceğinizi düşünüyorsanız, düşünmek için izin isteyin. Konuyu değerlendirip yeniden konuşmak istediğinizi dile getirin. Fikrinin önemsendiğini hissetmek, karşınızdaki inatçi kişiyi de sakinleştirecektir.

Sevgiler