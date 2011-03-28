Kaddafi’nin gayri meşru gelini manken kızımız

Gazetelerin hafta sonlarından birinin ekinde okuduğum bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. İsmi lazım değil, “Eski Manken” olduğu yazılan genç bir hanımın beyanı bu haber. Mankenlerimiz hiç kızmasın, haber manken olması değil, bu mesleği adına sıfat olsun diye yakıştırması sorun bence.

Kaddafi’nin oğlu Saif’le yaşadığı ilişkiden yola çıkarak aile içi ilişkilerini, Kaddafi’nin sarayını ve Libya’nın durumu hakkındaki görüşlerini paylaşmış. Dikkatimi çeken cümleler gazetede yazıldığı gibi paylaşıyorum;

“Bütün varlığımı, arabamı, evlerimi ona borçluyum. Ama aramızda sevgi bağı yoktu.”

Nasıl yani? Bir kadın bu cümleyi, bu cümleye sebep olan ilişkiyi nasıl kendisine yakıştırır, hadi yakıştırdı, onun özel hayatı diyelim ve bunu nasıl bu kadar rahat açıklar?

Kimse sormaz mı, aranızda sevgi bağı yoktu da hangi bağ vardı, sevgi olmayan bir ilişkinin sebebi ne olur o zaman, diye? Sen bu mal varlığını, bu adamın eşi değilsin ve hatta belli ki sevgi-lisi bile değilken, nasıl kabul ettin demezler mi ? Bu adam , neyin karşılığı olarak sana bu evleri arabaları aldı diye sorulmaz mı?

Ben soruyorum! Sevgi bağı olmayan bir ilişki ne demektir? İlişkinin sebebi sevgi değilse, herkesin aklına gelebilecek diğer nedenler sebebiyle kurulan bir münasebete ne denir, bunun karşılığında mal varlığı edinmenin sıfatı “sevgili” olmak değil, nedir?

Bu kızcağızın annesi babası yok mu acaba? Bu haberi okuduklarında ne düşünür, ne hissederler kim bilir. Hoş kendi ailesini o düşünmüyorsa ben mi düşüneceğim ama elimde değil geçiyor aklımdan.

Neyse, günahını almayalım. Belki de Libya’ya elçi olarak gitmiştir. Öyle ya, şimdi gazetelerde gündemin en sıcak konusu ile ilgili yorum yapacak bilgi biriktirmiş.

Hatta haberin manşeti şu;

“Ben Libya’da isyan çok daha önce olur sandım”

Demek ki neymiş, Sevgi bağı ile kurulmayan ilişkilerin bir sebebi de politik gözlem olabiliyormuş. Mal varlığı da yanına kar kalıyormuş.

Sevgiler