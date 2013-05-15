Merhaba,

Sizlerle bu hafta, yeni çıkan kitabım "Kırk Kırık Topuk"un heyecanını paylaşmak istiyorum. Seanslarla ve seminerle ulaşma şansı bulamadığım tüm okurların ilişkilerine katkıda bulunabilmek arzusuyla yazdığım bu kitabımın, hayatınızda güzel izler bırakması dileğiyle...

Yeşim Varol Şen

Yaşam Koçu;İlişki ve Evlilik Danışmanı

Bu kitapta 40 kadının hikâyesini okuyacaksınız. Kimi fiziksel, kimi psikolojik şiddet gören, aldatılan veya aldatan, ne istediğini bilip emin adımlarla yürüyen ya da hayatın getirdikleri içinde kendisini kaybetmiş …..İlişkilerini sorgulayan 40 kadının hikayesi.Kimi haklı ama güçsüz, kimi güçlü ama haksız. Farklı yaşlardan, farklı hayatlardan 40 kadın ve hikâyeleri.

Her hikayenin ardından okuyacağınız uzman görüşlerinde, kendi hatalarınızı bulacak, yol haritanızı çizmek için gereken farkındalıkları oluşturacaksınız. Çaresiz hissettiğiniz anlarda aslında çözümsüz olmadığınızı fark edecek, aslında yaşadıklarınızın değil, hissettiklerinizin size özel olduğunu duyumsayacaksınız.

Okuduğunuz her hikâye, size sizden bir haber iletecek. Kendinizi ve hangi yöne ilerlemeniz gerektiğini keşfedeceksiniz. Hikâyelerde farklı hayatlar yaşayan, sizden farklı zannettiğiniz kadınların, aynı dönemeçlerde tıkandığını görmek sizi şaşırtacak. Uzman görüşlerinin aslında hikayeye değil de direkt size hitap ettiğini duymak, belki de sizi sarsacak.

Hangi hikaye sizi anlatıyor ? Hangi kadın sizsiniz?

Keyifli bir yolculuğa hazırlanın.