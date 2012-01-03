Pazartesi günü rejime başlayacaklara

Her yeni yıl sabahı, bazen ayın ilk günü, hatta bazen her pazartesi değişim kararlarıyla başlanır güne. Sihirli bir değnek değecekmiş de hayatımız tamamen değişecekmişçesine, umutlar o güne yüklenir. “Bu yıl daha çok spor yapacağım” ya da “Bu ay para biriktireceğim” ve “Bu pazartesi rejime başlıyorum” cümlelerine yabancı değilsinizdir herhalde.

Fakat işi oluruna bıraktığımız her konu gibi, bu niyetler de çaba olmazsa boşa çıkar. Ya da gelin “çaba” demeyelim de, “istikrarlı çaba” diyelim. Hepimiz sadece üç gün çabalayıp sonra bırakmanın işe yaramadığını defalarca test etmişizdir. Peki, istikrarı nasıl sağlayacağız?

Örneğin, dedik ya pazartesi rejime başlamaya niyetlendiniz. Öncelikle altında yatan sebebi belirleyelim;

Neden rejim yapmak istiyorsunuz?

Kilo vermek için.

Neden kilo vermek istiyorsunuz?

Daha güzel görünmek, daha sağlıklı olmak vs. için.

Peki o zaman, kendinizi daha güzel hissetmek için kilo vermeyi beklemeyin. Şimdiden güzel görünmeye gayret edin. İçine saklandığınız o bol kıyafetleri çıkarın üzerinizden. Biliyorum içinizden gelmiyor ama gayret. Gidin bir saçınızı düzeltin, makyajınızı yapın. Geçin aynanın karşısına. Şimdi daha güzelsiniz değil mi, bir de şu basenlerinizdeki fazlalıklar olmasa.

Tam da budur işte. Şimdi kilo vermeye daha fazla ihtiyacınız var. Oysa o özensiz, paçasına çamaşır suyu değmiş ev kıyafetinizin içinde, kendinizden bile saklayabiliyordunuz kilolarınızı. Unutunca da bir an gelip bozuveriyordunuz rejimi. Oysa şimdi, güzelliğinize gölge düşüren şu birkaç kilo fazlalık olduğu gibi ortaya çıktı ve onu da hallederseniz harika olacaksınız. Hadi gayret.

Sağlıklı olmak için mi kilo vermeye ihtiyacınız vardı? Şimdi başlayın spora, sağlıklı beslenmeye. Koşarken kilolarınız sizi rahatsız etsin, daha çok koşun. Daha çok koşun, daha hızlı kilo verin.

Şimdi sıra ikinci adımda. Ne kadar zamanda, ne kadar kilo vereceksiniz? Hedefinizi belirleyin.

Sebeplerini iyi belirlemediğiniz , niyetinizi hedeflere dökmediğiniz zaman düşünceler akıp gidiveriyor, karar olmuyor. Sebep- sonuç ilişkisi kurduğumuz her konu bizim için daha anlaşılır.

Hadi bakalım, önümüzdeki pazartesi kimler rejime başlıyor?

Sevgiler