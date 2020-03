Ruhumuza da detoks yapmayı ihmal etmeyelim

Çok şükür bahar geldi. Yaz kapıda. Kışın rehavetine kapılan, karbonhidratlarla kendini korumaya almaya çalışan bedenlerimizi yaza hazırlamak için tüm hanımlar koşuşturma içersinde. Yazın giyeceğimiz tiril tiril kıyafetlerin, bikinilerin içinde kendimizden emin görünebilmek için bedenimizi yaza hazırlamak, zayıflamak ve detoks yapmak telaşındayız. Peki ya ruhumuz?

Kışın karanlık günleri ruhlarımızda da aynı etkiyi yarattı elbette. Güneşi görünce içimizde enerji patlamaları başladı. Ama unutmayalım kontrolsüz , iyi yönlendirilmemiş enerji mutluluk yerine yıkım da getirebilir. Baraj kapaklarının aniden açılıverdiğini bir düşünsenize….. Önüne geleni sel alır gider.

Şimdi aynı zamanda ruhsal detoks zamanı. Nasıl mı?

· Her şeyden önce kışın fazlalıklarından kurtulun. Sadece bedenen değil, zihnen de. Ertelenmiş işlerinizi bir listeleyin bakalım. Şu erteleme huyunuzdan vazgeçseniz, çabuk çabuk halledebileceğiniz, bir türlü enerji ve zaman bulup halledemediğiniz için zihninizin bir köşesini meşgul eden ne işler var.

· Yeni sezonun rengarenk vitrinlerinin albenisine kapılıp kendinizi alışveriş çılgınlığına vurmadan önce, dolaplarınızı bir elden geçirin. Dolapta fazlalık insanın ruhunu yorar. Üstelik onca kıyafetin içinde her sabah dakikalar harcayıp, her sabah giyecek bir şeyinizin olmadığını düşünmek de çabası. Güne negatif başlamanın gereği yok. Hemen sadeleşin!

· Günler uzadı. İşten çıkınca açık havada biraz yürümenin tam zamanı. Hem bedene, hem ruha iyi gelecek.

· Uzun bir iş gününü mutlaka sevdiğiniz insanlardan biriyle ve eğlenceli bir sohbetle kapatın. Yorucu bir iş gününden arınmak için kahkahadan daha iyisi yok.

· Kendinize özel zamanlar planlayın. Örneğin tek başınıza eğlenceli bir filme gidin. Bir çok insan için sinemaya tek başına gitmek imkansızdır. Oysa sohbet edemeyeceğiniz bir ortamda, film izlemek için bir başkasına ihtiyacınız yok. Daha iyi odaklandığınızı göreceksiniz.

· Kişisel bakım için doğru zaman. Hem bedeninizi hem ruhunuzu güzelleştirir.

· İhtiyacı olan birine yardım edin. Maddi ya da manevi….Hiç fark etmez. Giyecek bir şeyi olmayan bir çocuğa alacağınız bir ayakkabı, yaşlı birine eşlik edeceğiniz kısa bir gezinti sizin de ruhunuzu güzelleştirecek.

· Uzun zamandır ihmal ettiğiniz bir arkadaşınızı arayıp “seni özledim” deyin. Birinin gününü güzelleştirin, sizinki de aydınlansın.

· Ailenizle farklı ve güzel bir gün planlayın. Dünyanın arkadaşlarınızdan ve sevgilinizden ibaret olmadığını, büyüklerinizin yüzündeki mutluluğun vicdanınızı nasıl rahat ettirdiğini duyumsayın.

· Ve her ama her gün…. Sadece 5 dakika bile olsa yaptığınız her ne ise ona odaklanın. Kahve içiyorsanız sadece kahve için mesela….Telefonu, televizyonu. Elinizdeki kitabı bırakın ve sadece kahveyle baş başa kalın.

Sevgiyle…..