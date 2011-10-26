Sadece 5,-TL

Nereye vermiyoruz ki 5,-TL’yi. Günde bir paket içtiğiniz sigara bile daha pahalı değil mi? Sinemalar, eğlence yerleri dolu, kaç 5,-TL harcanıyor hesaplara. Bırakın işin lüksünü….. bir ihtiyacımızı karşılamayıverelim. Van’da her şey ihtiyaç.

5,-TL’ye ne olur demeyin. 5,-TL’lerden deniz olur.

Hadi, bir ara verin, 2868’e bir mesaj yollayın. Bir öğün sıcak yemekle birlikte, dualarınızı, sevginizi, kardeşliğinizi hediye edin.

Hepimiz yaralıyız. Daha şehitlerimiz için göz yaşlarımız dinmemişken, kalbimiz ikiye bölündü. Gözyaşlarımız birbirine karıştı. Bin ağlar, bir güler olduk. Yunus kalbimize derin bir çentik attı, Azra bebek iyileşmeye dair umut verdi.

Yüreğimizin yarısı Van’da, yarısı askerlerimizde atıyor.

Fakat böyle bir günde bile, nifak tohumu atmaya çalışanlar susmuyor.

Van’da enkaz altında kalanlar; Kürt, Türk , tayin için gitmiş Ege’li öğretmen, Karadeniz’li doktor…..NE FARK EDER? Hepsi can! Kimin içinde ne hisler barındırdığını biliyor muyuz ? İstanbul’un göbeğinde askeri , Van’da terörü lanetleyen yok mu sanki?

Keşke, her insanın yaşama hakkı olduğu için, kötünün bile canını kurtarmaya çalışan doktorlar, her insanın savunma ve yargılanma hakkı olduğu için, katili bile savunan avukatlar gibi, herkes insanlık yemini etse.“Dili, dini, ırkı, inancı ne olursa olsun, kimse için kötülük beslemeyeceğim. Yardıma ihtiyacı olan kim olursa olsun koşacağım.” diye yeminlerle büyüsek.

Bir taraftan Van’daki eksiklikler, hükümetin yetişemedikleri boy boy yazılıyor. Hangi hükümet, böyle bir afette eksiksiz olabilirdi ki zaten? Mutlaka eksikler var, olacak. Ama, bunları değerlendirmek sonraki iş. Van’da müdahale biter. Enkazlar temizlenir. Herkes şapkasını önüne alıp düşünür. Hükümet de, birey olarak bizler de; “Ne eksikti, ne tamamdı. Benim, daha hazır olmak için neyi tamamlamam lazım?”

Bırakalım Van’daki insanların görüşleriyle, hükümetin eksikleriyle uğraşmayı. Bugün eleştiriyle kaybedilecek vakit yok. Kucaklaşma günü, yardımlaşma günü bugün. Eleştiri için yarın bol vakit olacak. Biz gözyaşları içinde Van’a bakarken, arkamızdan salıverilen tutukluların hesabını da eleştirilerine katan biri olur elbette.

Yardımlarınız için; http://www.kizilay.org.tr/