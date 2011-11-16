Seren'in Gülben'e faydaları

Uzun zamandır üstümüzde dolanan bulutların arasında, Seren ve Gülben atışması fıkra gibi. İyi geldi doğrusu, güldüm biraz.

Gülben de sonunda dayanamayıp cevap verdi. Oysa yıllardır, Seren’in durup durup kendini Gülben üzerinden hatırlatmasına alışmıştık. “Hımm, evet bir de Seren vardı” dedirtiyordu arada bir. Derken Gülben’in de boş anına gelmiş olacak, dayanamayıp cevap verdi.

Yıllardır aynı terane, hiç anlamam. Ben bile, ki gözüme sokulmadığı sürece çok haberim olmuyor kim nerede ne yapmış, ezbere biliyorum söyleyeceklerini. “Gülben benim yardımcımdı, benim elbiselerimi giyerdi, sahneye onu ben çıkarttım.”

Eeee?

İyi de kardeşim, insan kendini bu kadar mı baltalar? Bu kadar mı aciz duruma düşürür?

Tamam, bir zamanlar sen assolisttin, o senin yardımcındı. Anladık. Peki ya şimdi?

Senin şarkı söylettiğin Gülben’in kaç tane albümü var? Yılda kaç kişiye konser veriyor?

Ya sen?

Senin eleştirdiğin Gülben’i Türkiye’de kaç kişi tanıyor?

Ya seni?

Senin bir zamanlar elbiselerini verdiğin Gülben, şimdi kazandığı paralarla okul yaptırıyor.

Ya sen?

Senin, giyinmeyi bilmiyordu diye aşağıladığın Gülben şimdi giyimiyle moda yaratıyor.

Ya sen?

Gülben’i, programına konuk olmuşluğumun dışında,tanımam. Özel bir hayranlığım da yok kendisine. Herkes kadar izler ve dinlerim. Gülben’i daha çok Seren’in anlattıklarından biliyor, onun uyarılarıyla gözlemliyorum.

“Vay be” diyorum. “ Kadın, bir zamanlar birilerinin yanında dolaşıyormuş. Onun giysilerini giyiyormuş. Ama helal olsun. Nereden nereye, hayat işte. Boynuz kulağı geçermiş. Seren hala aynı yerde ama Gülben çok çalışmış demek, tırmanmış merdivenleri” diyorum.

Özel hayatıyla ilgili duyduklarım mı? Bana ne. Ben Gülben’in arkadaşı, yakını değilim ki. Onu onlar düşünsün. Ben sanatçı olarak performansına bakarım sadece. Gelişim göstermesi oldukça iyi puan gözümde.

Seren mi? Hırsı takıntı olmuş, yazık. Keşke bunlarla uğraşacağına çalışsa da kendini geliştirse o da.

Ağzımızdan çıkanlara dikkat etmek gerek değil mi?

Bence Gülben, Seren’e aylık maaş ödemeli. İmajını parlatacak daha iyi bir danışman bulabilir mi bilmiyorum.

Sevgiler