Şimdiki aklım olsaydı

Ahhh, ahh…..Şimdiki aklım 20’li yaşlarda olsaydı. Veya o zamanki enerjime, gençliğime, güzelliğime şimdi sahip olsaydım. Sizlerin de zaman zaman içinden geçiyordur eminim bu denklem. Hayata geç kalmışlık, geç uyanmışlık duygusu. Şimdi böyle söylüyoruz ama eminim ki bir yirmi yıl sonra da bugünlerimizi anacağız aynı cümlelerle. Şimdiki aklımız her zaman o zamanki bedene küçük gelecek.

Şimdiki aklım yıllar önce olsaydı eğer,

· O zamanki aklımla oyun oynamaktan ibaret zannettiğim sporun gücünü göz ardı etmezdim, ki şimdi daha sağlıklı, daha enerjik, daha fit olabilirdim.

· Bir yardım derneğine üye olur, akşamları sızlayan bacaklarımla yatarken, sadece ruhen değil fiziken de yardım etmenin vicdani rahatlığını yaşardım.

· Kendime uzak şehirlerden birinden, okumak için ihtiyacı olan bir kardeş seçerdim. Harçlığımın yarısını onunla paylaşabileyim, bir insana katkıda bulunabileyim diye.

· Gereksiz şeylere çar çur ettiğim paramı kuruş kuruş biriktirir, çantamı sırtıma taktığım gibi ülke ülke gezer, para harcar ama kültür biriktirebilirdim.

(Son iki maddeye bakıp param boldu sanmayın. Çalışarak okumak zorunda kalmış şanslı öğrencilerdendim ben. Ama yine de yapılabilirdi bunlar.)

· Çok okudum ama daha daha çok kitap okurdum. Keyif almadan gereksiz muhabbetlerle boşa harcanmış zamanlar pişmanlığımdır.

· Arkadaşlarımı daha özenli seçer, seçtiğim arkadaşlarıma daha çok emek harcardım. Zaman içinde zamansızlıktan kaybettiğim arkadaşlarım da yanımda olsun diye.

· Kaybettiğim anneannemle daha çok vakit geçirirdim. Ona doyayım, kokusunu hiç unutmayayım diye.

· Kendime bir mektup yazardım. Bu yaşlarıma göndermek üzere. Hayallerimi, hedeflerimi anlatırdım ki şimdi okuduğumda kendimi ölçebileyim diye.

Listem uzayıp gidiyor. Bu maddelerin hiçbiri pişmanlık değil, en fazla “keşke” olabilir. Ama hiçbiri için geç kalmış değilim. Yeni yıl geliyor ve ben yeni yılı bile beklemeden bugünden başlıyorum bunları gerçekleştirmeye.

Sizi listeniz hazır mı?

Sevgiler