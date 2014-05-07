Standartlarınızı Belirleyin

Aşkın en güzel halidir flört. Kaç yaşınızda olursanız olun genç bir kız gibi hissettiren yürek çarpıntıları, aradı arayacak derken sayılan dakikalar, birlikte geçirilen vakitlerde kovalanmışcasına akıp giden saatler….

Flört, bir kadın ve erkeğin arasındaki en eğlenceli ,en şehvetli oyundur. Bir ilişkiye dönüp dönmeyeceği, dönerse nasıl bir ilişki yaşanacağı, titizlikle atılan karşılıklı hamleler sonucunda belli olur. Ancak flörtün büyüsüne kapılıp bir takım gerçekleri gözden kaçırmamak da fayda var. Evet aşk ayakları yerden kesmeli ama mantığı havalara uçurmamalı.

Flört döneminde öncelikle zevklerimizin uyumuna, hayata bakış açımızın paralelliğine, karakterlerimizin birbirine ne kadar uygun olduğuna bakarız. Bunların hepsini bir araya topladığımızda, es geçmememiz gereken önemli bir nokta ise standartlarımız. Kişisel standartlarımızı ancak biz belirleyebiliriz ve en önemlisi karşımızdaki insanın uygunluğunu analiz etmeden önce, kendi standartlarımızı belirleyebilmemiz.

Hepimizin hayatın içinde kendimiz için belirlediğimiz bir nokta, bir yaşam tarzımız var. Bazen ekonomik koşullar, çoğu zaman da zevklerimiz bu standartları belirliyor. Yani kaç yıllık bir şarap içeceğimizi belki ekonomik koşullarımız belirliyor ama rakı mı şarap mı içeceğimizi zevklerimiz belirliyor. Seçimlerimizin farklılığı aynı zamanda farklı kültürel yapıları temsil ediyor. Yanında dinlediğimiz müzik, yediğimiz yemek derken, ortaya hangi standartlarda eğlenebildiğimiz, hangi standartlarda yaşadığımız gibi bir bütün çıkıyor.

Evet yenilikçi olmakta fayda var, birbirimizin zevklerine ortak olabilir, yeni keşifler yapabiliriz. Ancak kendimizi iyi tanıyorsak, nasıl mutlu olacağımızı keşfetmiş, nasıl biriyle birlikte olursak paylaşmış olacağımızı çözmüşüz demektir. Önemli olan birlikte olmak, birlikte olunca her şey güzel demeyin. Elbette güzel, ama birlikte bir ömür geçirmeyi düşünüyorsanız uyum sağlamak yetmez. Standartlarınız paralel olması ve paylaşımlardan aynı derece keyif alıyor olmanız önemli. Hayat “benim için fark etmez” diyemeyeceğimiz kadar önemli.

Sizi mutlu edecek standartları belirlemek için kendinize sorabileceğiniz yüzlerce soru var. Kendi listenizi yapıp seçimlerinizi işaretleyebilirsiniz. Ancak yanı sıra sürprizlere açık olmaktan da asla vazgeçmeyin. Her daim kendimizle ilgili keşfedeceğimiz yeni şeyler var. Flört heyecanını bir ömür kaybetmemeniz dileğiyle…..

Sevgiler

Kendini tanıyın;

· Sizi evden mi alsın, restauranda mı buluşmalısınız

· Hesap ortak mı ödenmeli, erkek mi ödemeli

· Çay mı, kahve mi

· Pansiyon mu tatil köyü mü

· Gideceğiniz yer i önceden bilmeli misiniz, sürpriz mi olmalı

· Karanlıkta seks mi, aydınlık mı

· Rakı mı, şarap mı

· Kebap mı, balık mı

· Ayıcıklı pijamalar mı, saten gecelik mi

· Çalışan anne olmak mı, erken emeklilik mi

· Korku filmi mi, romantik komedi mi

· Sırt çantası ile seyahat mi, beş ayakkabı sığdırabildiğiniz büyük bavullar mı

· Kumsal ve güneş mi, Karadeniz yaylaları mı

· Karlar üzerinde kaymak mı, battaniye altında sıcacık yatmak mı

· Daha çok para için gece gündüz çalışmak mı, daha çok zaman için yetinmek mi

· Kızlarla çılgın bir tatil mi, baş başa romantizm mi

· Romantik bir yemek mi, grup halinde eğlence mi

· Yüksek ses ve dans mı, fasıl eşliğinde sohbet mi

· Play station çocuk oyuncağı mı, yetişkin eğlencesi mi