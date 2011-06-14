Tatil,ilişkiler ve hayal kırıklıkları...

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Tatil herkes için umut demektir. Hepimiz dinlenmek, eğlenmek ve iyi vakit geçirmek arzusuyla zamanını gözleriz tatilin. Dinlenmek beklentisinde olanlar sessiz sakin ortamlar için planlar yaparken, eğlence beklentisinde olanlar, özellikle gece hayatının daha ön planda olduğu yerleri seçerler. Ne de olsa hepimiz tatilin çok iyi geçmesini arzu ederiz ki, bir dahaki tatile kadar enerjimiz olsun.

Bir de ilişkilerinde sorun yaşayan ve tüm umutlarını tatile bağlayan çiftler vardır. Onların durumu ise bambaşka….

İlişkide sorunlar yaşanıyorsa, tatil ilaç gibi görünür. Güneşin, denizin, belki de baş başa yenecek yemeklerin ilişkiye iyi geleceği beklentisiyle gidilir tatile. Uzun zamandır kötü giden ilişkiye yeni bir nefes getirecek, onaracaktır tatil. Kumsalda el ele yapılacak uzun yürüyüşler hayal edilir. Neşeli mutlu insanların etrafta olmasının ilişkiye de neşe getirmesi beklenilir. Tatile, tatil olmasının yanı sıra anlamlar yüklenmeye başlandığında, beklentiler artar ve neredeyse ilişki için son bir deneme, son bir sınava dönüşür tatil. Beklentiler yükseldiği için bir çok çift hayal kırıklığı ile geri döner. Yarattıkları sanal sınavdan kalmış, umutlar tükenmiştir çünkü. Yanlışı nerede yaptıklarını anlayamaz, ne yapmaları gerektiğini bulamaz durumdadırlar. Akıllarına gelen tek çözüm de işe yaramamıştır.

Çünkü tatile de bavullarına sorunlarını da yerleştirerek gitmişlerdir.

Çünkü mekân değişse de onlar değişmemiştir. Aynı bakış açısını sürdürerek farklı sonuç ummak zaten baştan yanlıştır.

Çünkü aşırı beklenti içine girmişlerdir ve beklentileriyle birebir uymayan hiçbir güzelliği görememişlerdir.

Çünkü beklentilerini yükseltirken, verebileceklerini de düşünmek yerine sadece alacaklarına odaklanmışlardır.

Çünkü kendi kendilerine sınav ya da deneme olarak gördükleri bu tatil aslında başlı başına stres unsurudur. Her davranışın mercek altına alındığı bir ortam, ilişkide ancak baskı yaratır.

Oysa tatil demek “ara” demek olmalı. İlişkide yaşanan sorunlara bir mola verip, anı yaşamak, ilişkiyi de ruhları da dinlendirmek olmalı. Beklentileri yükseltmek yerine, sadece birlikte geçirilecek zaman bile yeterli olmalı, ana odaklanılmalı.

Tartışmalardan, çekişmelerden arınıp huzurlu geçirilecek vakit tek beklenti olduğunda, belki de unutulan duygular hatırlanacak, hoşluklar geri gelecektir zaten.

Sevgiler