Yeni yıl hedefleri

Yeni yıl yeni umutlarla geldi. Çoğu insan geçmiş seneden şikayetçi, daha iyi bir yıl diliyor. Gelen gideni aratmasın elbette. Umarım herkes için iyi bir yıl olur, mutluluk, sağlık ve neşeyle yaşanır.

Elbette tüm bu dilekleri, noel babadan, evrenden, yaratandan, umutlarımızı neye bağladıysak ondan beklemekle kalmamak gerek elbette. Çalışmak, çabalamak, planlamak gerek. Hedefleri belirleyip, hedeflere doğru adım atmak gerek.

Yeni yılda yeni kararlar vardır çoğu zaman. Bu yıl kilo vereceğim, sigarayı barakacağım, işimi değiştireceğim... Çoğu zaman bunlar sadece teoride kalır, dilek balonu olur, bir yerlere dağılır.

Dilekleri hedef edinmek gerek. Kararlarınıza sıkı sıkıya tutunun olur mu? Nasıl mı? Öncelikle yazın. Her birini bir cümleye dökün. Hepsini olumlu birer cümle haline getiririn. Örneğin "kilo vermek istiyorum" yerine, "şu kadar kilo olmayı hedefliyorum" deyin. Sonra hedefiniz için bir de hedef zaman belirleyin. Örneğin "Önümüzdeki ay sonunda şu kadar kilo olmayı hedefliyorum" deyin. Sıra nasılda? Hedefinize ulaşmak için nelere ihtiyacınız var? Rejim yapmak, spora başlamak vs. Güzel şimdi bunları da yazın hedefinizin altına. Kararınız netleşti ve yol haritanız da hazır değil mi? Şimdi iş, yol haritanıza uymaya ve motivasyonunuzu korumaya kaldı. Kendinizi denetleyin ve en önemlisi bir de ödül belirleyin. İstediğiniz hedefe ulaştığınızda kendinizi neyle ödüllendireceksiniz? Güzel bir masaj, yeni bedeninize uyacak bir kıyafet, özel bir yemek? Hedefinize ulaştığınızda son derece hak edilmiş bir ödülün tadını çıkaracaksınız.

Yeni yılda daha çok çabalamak, daha çok çalışmak gerek. Bu senenin de sonuna geldiğimizde, listenizde ulaşılmış bir çok hedefin mutluluğunu yaşayacağınız, bir çok ödülün keyfini çıkarttığınız bir yıla veda etmeniz dileklerimle.

Sevgiler