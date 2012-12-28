Yeni yıl hediyesi

Çok sevdiğim bir arakadaşımın beni çok eğlendiren satırlarıyla yeni yılınızı kutlamak isterim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir sene dileklerimle. Yeşim Varol Şen

30’a bir ki, 30’a bir ki

Nedir bu kadinlarin yaslarinin baslarinda ki 10’luk hanenin degismesinden evvel gecirdikleri telas ve krizler? Bunlarin yasanmadigi tek yas araligi 10-20 arasi ki, zaten o zaman daha cocuksun, dunyanin kac bucak olduğunu henuz ogrenme serefine erismemissin. Ama hele bir 28-29 ol, bak neler dusunmeye baslayacaksin.

Her kafadan bir ses cikar 30’a basinca ilk is olarak yapilacaklarla ilgili: “ Sacimi kirmizi yapacagim” , “Gormedigim uzak yerlere gidecegim”, “Parasutle atlayacagim”, “Dalgic olacagim” , “Kariyerimi tamamen degistirip pastaci olacagim”... Ne oluyor kizlar? Ölmuyorsunuz, 30 oluyorsunuz alt tarafı.

Ama iste dile kolay. Belki fazla bir yas degildir bu 30, hele ki annemin 60 yasindaki insanlara “orta yasli” dedigini dusunursek. Benim bu soze cevabim net oldu “ tabii annecigim zaten Turkiye’nin yas ortalamasi 120 !!” .

Aslında telaşımız yaşlanmak değil bizim. Yasamak istedigimiz guzellikleri, hayattan alinacak zevkleri, mutlulugu genc yasimizda yakalamak. 60 imda hayatimin adamini bulmusum neye yarar. 30 ‘una kadar asik olmamissan, sevgilin sana surpriz yapip, romantik bir haftasonu tatili ayarlamamissa, cicekler yollamamissa calistigin yere (ki bu acayip sukse yapar ), luks bir restoranda, denize karsi, romantik bir yemek yerken, hic beklemedigin bir anda tek tasi cikarip evlenme teklifi etmemisse ( ki beni en cok bu sinir ediyor, o teklifi 2 kere adlim, ikisi de tam arabadan inecekken yapildi, yani ne olurdu 2 dakika daha bekleseydiniz de yuzuksuz falan da olsa ki sarap esliginde yapsaydiniz ! Ben bu listeyi daha cok uzatirim da, sadede gelirsek, kadinlar 30’a basmaktan en cok evli degillerse ya da evlilige gitmekte olan bir ilişkileri yoksa korkarlar. Cunku artik kiz kiza icilen kahveler, cikilan yemekler sikmaya, konu donup dolasip hep ayni yere varmaya baslamistir. Nerde bu adamlar???

Tez 1 : Kapıldı canım, hepsi kapıldı. İyiler önden gider, kural budur. Ama merak etme ikinci turlarda sansimiz hala var. Millet basladi bosanmaya birer ikiser. Sık dişini.

Tez 2 : Adamı evlenmeye en kolay ya universite cikisi ikna edersin, ya da 35’ inden sonra. Ortasi sakattir. Sürünür sürünür sonuc alamazsin. Sonunda sıkılır bırakırsın, bir de bakarsın sana inat, ya kendi kendine ya da dis mihraklar yardimiyla buldugu bir hatunla evlenmis, sen de kiyiya koseye sakladigin elektrikli kucuk ev aletlerinle agzin acik bakakalmissin.

Tez 3 : Dunyanin civisi cikti kardesim, kiyamet yakin. Varsayim dayanagi: Nufus dengesi tepetaklak. Hatirlayin, anneannelerimizin, annelerimizin anlattiklarini. Onlar hep el ustunde tutulmus, siirler, sarkilarla tavlanmaya calisilmis, ugurlarina olumler goze alinmis. Neden? Hatun kisi karaborsa cunku, hele ki beceriklisi, kulturlusu yok ! Simdi ise karaborsa tezgahlarinda sakalli irk var. Hem de kapanin elinin kaliyorlar.

Tez 4 : Adam cooook, amma “adam” olani yok. Ben en cok bu tezi seviyorum. Ben sunu bilir, sunu soylerim: Analar artik “erkek” doguramiyor. Daha dogrusu dogurduklarini itina ile kiz gibi yetistiriyorlar, bu arada kiz analari de bir yanlislik yapip bizleri erkek kadar guclu yetistiriyorlar, ondan sonra ayikla pirincin tasini. Erkek analari bunlari hep “kuzulari” olarak goruyorlar, onlarda bir turlu “kocluga” gecemiyorlar. Ama hak vermek lazim aslinda, nasil gecsinler yavrucaklar o analar etraflarinda pervane iken. “Aman evladim, iste yemegini aksatma! “ , “Aman cocugum gec olmus yat artik kalkamayacaksin yarin, hadi annesinin bir tanesi” , “ Aaa !! Evladim oldu mu ama bak , konusma bu kadar su cep telefonuyla, beyninde ur cikacak, zararli biliyorsun! “ ( o sirada kuzucuk kiz arkadasiyla konusuyordur, valide sultan icin bu darbenin ayak sesleridir, sebeb-i huysuzluk budur ), “ Aman cocugum bak, arabadan inince montunu giymeyi ihmal etme, e mi benim yakisikli yavrum! “ Neeee??? Inanamiyoruuuumm!!! Bu sozlere maruz kalan sahsiyet araba kullanabilecek yasta mi?? Devlet baba onun yeterince buyudugune karar vermis, cebine ehliyeti koymus, seçme, secilme hakki vermis ama anasi bunlara hala inanamiyor mu??

Niye inansın kardeşim kadıncağız ? Komiksiniz gercekten. O pek sevgili oglusu, o gune kadar en iyi okullarda okumus, en iyi yerlerde calismis, iyi paralar kazanmis ama “gudulmeye hayir, ben bir erkegim, hayatima mudahale edemezsiniz” pankartini yataktan baska hicbir yerde acamamissa ( ki, bu kisim bir annenin sahit olacagi kisim degildir dogal olarak) , kadincagiz ne yapsin??

Ha bir de anne olma sorunumuz var degil mi? Ruh her ne kadar her dem genç kalmayı basarsa da, bakınız assolistlerimiz, vücut başaramıyor, hele ki onlar kadar Bonusunuz yoksa.

Doktorların dediğine göre en sağlıklı gebelikler 25-30 yas arası oluyor. E buyrun o zaman doktor beyler, bir yardimci olun, tek basina yapilmiyor ki bu. Yok olmuyorsaniz, calisin biraz daha, cikarin su saglikli gebelik yasini 40 ‘a, insan ömrünü 120’ye ,siz sağ biz selamet.

Şebnem Bedizel