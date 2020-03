Yeni nesil erkekleri konu alan yazımla ilgili çok sayıda mail aldım. Çoğu, yazımın yanlı olduğunu düşünen erkeklerden gelen maillerdi. Hepsine tek tek cevap vererek, geçmiş tarihli yazılarımı da okumalarını rica ettim. “Zamane erkekleri” konulu makalemin konusu erkeklerdi ve doğal olarak eleştirilen erkekler oldu. Ancak “çuvaldızı kendimize batıralım” dediğim, hemcinslerimi eleştirdiğim makalelerim de az değil. Rahat olunJ

Yaklaşık iki yıl önce yazdığım yazımı tekrar paylaşmak isterim. Başlığını değiştirdim ki hem erkeklere haksızlık olmasın, hem de biz kadınlar kendi değişimimizi tekrar bir gözden geçirebilelim. Bu defa da hem cinslerimden bir çok mail alacağımı biliyorum ama varsın olsun. Adaletsiz bir kalem, kılıçtan keskin olabilir……

Zamane Kızları

Devir değişti… Artık kadın erkeğin bir adım gerisinde değil. Sokakta, hayatta tam yanında….. yanı başında. Özellikle büyük şehirlerde bir çok kadın iş hayatının içinde. Eve ekmek getiriyor, “Çocuk da yaparım, kariyer de “ sloganıyla çocuklarını da büyütüyor, kendine de zaman ayırıyor….Tam da olması gerektiği gibi. Keşke bütün kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durabilse, erkekle omuz omuza hayatta birlikte ilerleyebilse, destek olup destek alabilse….

Ama bugün değinmek istediğim konu başka. Anneleri, teyzeleri gibi ezilmemek için “ezmeyi” seçen kadınlar;

Birliktelik paylaşım gerektirir. Hayatı olduğu kadar sorumlulukları da paylaşmayı gerektirir ilişkiler. Ancak etrafımda çoklukla duyduğum cümleler, bana kendini ezdirmemeye çalışırken, doğru dengeyi kuramayan bir çok kadın olduğunu düşündürüyor;

· “Ben hizmetçi miyim, temizlik falan yapamam”;

Yaşadığımız evi temiz ve düzenli tutmak ne zamandan beri kötü algılanır oldu? Elbirliğiyle düzen oluşturmak neden bu kadar kötü geliyor kulağa? Bu kadar sert cümleler kurmak yerine, işbirliğiyle halletsek evdeki işleri nasıl olur?

· “Ben yemek yapamam- yapmam. Annem bana hiç iş yaptırmadı.” ;

İyi güzel de, ne yapacağız şimdi? Her gün dışarıdan mı yemek söyleyelim? Çocuklara her gün kebap, hamburger mi yedirelim? Belki anneniz yemek yapmayı öğretmedi ama her gün içine sevgisini kattığı yemekler koydu sofranıza. Okuldan eve geldiğimizde mis gibi kek veya kurabiye kokuları sarardı etrafımızı. Belki pasta börek pişiremiyor olabilirsiniz ama sağlıklı beslenmek için ev yemeği şart. Kimin vakti daha bolsa, kimin eli daha yatkınsa.

· “Ben arkadaşlarımla çıkarken kocamdan izin alamam”;

İzin alma! Ama bilgi ver. Bırakın birlikteliği, aynı evde yaşamanın kuralıdır birbirine haber vermek. Nerdesin, kiminlesin, kaçta dönersin? Başına bir şey gelirse seni nerede aramalıyız. Bilgi ver ki, seni merak edip rahatsız olmasın kimse. Hımm bu arada şunu da unutmayalım; İzin alma ama kimsenin senden izin almasını da bekleme!

· “Benim maaşım bana kalmalı, kocam da bana bakmalı.”;

Nasıl bir hayat istediğine karar ver önce. Senin için önceliğin ne olduğunu iyi belirle. Yok sevgi ikinci plandaysa, sen bilirsin. Bir şeyleri beraber başarmak, kader birliği yapıp birlikte yol almak gibisi var mı? Çorbada senin de tuzun olmadan, “bu ev benim” cümlesi gönül rahatlığıyla çıkabilecek mi ağzından. Elbette sözüm çalışan kadınlara. Çalışmayanlar da tasarruf ederek katkıda bulunuyor zaten.

Uzun lafın kısası, hayat müşterek arkadaşlar. İlişkiyi bir güç savaşı olarak görmemek gerek. Birliktelik yol arkadaşlığıdır. Kadın ve erkeğin omuz omuza vermesi, yükü paylaşmasıdır. Beklentilerimizi listelerken, taşın altına elimizi beraberce koyalım ve sorumlulukları paylaşalım.

Sevgiyle