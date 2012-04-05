Kitaplar yıpranınca güzel!

Kitap okur musunuz?

Bence bir kitabın köşeleri kıvrılmamışsa, arada bazı paragraflar çizilmemişse ve boş kenarlarına notlar düşülmemişse o kitap hakkı verilerek okunmamış demektir.

O kitabı okurken kişiselleştirirsiniz. Kitaba kendinizden katarsınız. Yazar notlarının yanına kendi notlarınızı eklersiniz. Yorum yapar, hoşlandığınız cümlelerin altını çiziverirsiniz.

Karakterlerin içine girer, onları hissedersiniz.

O kadar etkilenmişsinizdir ki birkaç damla gözyaşınız üzerine damlar.

O kadar kitabın içine girmişsinizdir ki yanlışlıkla eliniz kahve fincanınıza çarpar ve kitabınızı ıslatırsınız.

Okuduktan sonra tekrar elinize aldığınızda dikkatinizi çeken bölümleri rahat bulabilmek için işaretlersiniz.

Sizi büyüsüne çeken kitabın, ortalama 50'şer arayla sayfaları bükülmüştür. Fazla hissedemediğiniz bir kitabın 10'ar sayfada bir.

Okurken uyuya kalmışsınızdır da altınızda birazcık ezilmiştir.

Okuduğumuz o kitabı o kadar çok sevmişsinizdir ki her taşındığınızda sizinle beraber kutu kutu gezmiştir.

O kitap sadece kitap değildir, babanızın kütüphanesinden sizinkine geçmiştir. Sizden de çocuğunuza gidecektir.

O kitabı sevdiğinize okursunuz, arkadaşlarınıza ödünç verirsiniz.

O kadar çok bilgi sunmuştur ki size, cümlelerin altını çizmekten kendinizi alamazsınız. Belki de kocaman bir paragraftır çizdiğiniz, dönüp tekrar baktığınızda gözünüzden kaçmamasın diye...

O paragraf hayatları değiştirebilecek güçtedir olabilir... Karaladığınız bir kitabın tahmin edilemeyecek kadar büyük etkisi olabilir insan üzerinde.

Çünkü kitap bir aracıdır. Sadece kağıttan, sayfalar yığınından oluşmaz. Önemi sayfaları değildir ki bir kitabın. Anlattıklarıdır.

O bize yepyeni vizyonlar sunar. Hiç duymadıklarımızın hikayelerini anlatır. İhtiyacımız olan bilgiyi verir.

Ruhumuzu besler, Usumuzu güçlendirir.

Her bir kitap bir başka deneyimdir. Bambaşka bir dünyaya açılan bir kapı. Bizi daha iyi hayatlara hazırlayan bir danışman. Bilmediklerimizi öğreten bir eğitimcidir kitap.

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Sayfalarını kirletmeyeyim derdine düşmeyin. Kitaplığınızda güzel güzel sergilensin derdine de!

Okuyun. Yıpratın.

Çizin, sayfalarını bükün, notlar yazın!

Ama öyle çalakalem değil. Özenerek, anlayarak, özümseyerek.

Okumayı bir tutku haline getirerek.

Kitaplar yıpranınca güzel!