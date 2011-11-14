Unutulmuş hedef

İnsanların en büyük hedefi mutlu olmak.

Bugün, “Kimler sıkıntı çekmek istiyor?” diye sorulsa, kimse “Ben!” demez. Hedefleri için sıkıntı çekmeye razı olanlar vardır sadece. Ancak bunu gerçekten istemezler.

Mutluluk tek başına bir hedef değildir aslında. Her kişinin hedefi farklı olsa da, bu hedefe ulaşmanın ürünüdür mutluluk. Bu yüzden hayatta hedefsiz olmak, sıkıntı yaratır. Çünkü hedef sahibi olmak, kendini tanımaktan geçer. İstediklerini ve kişiyi mutlu edecek kavramları tanımak ve bilmek demek, hedef sahibi olmak.

Maksim Gorki’nin çok güzel bir sözü var: “Hayatın ne olduğunu, onun güzelliğinde aramak ve bunu güzel hedeflere doğru yönlendirmek gerekir.”

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Hayat şartlarının zorluğu, hedeflere ulaşmak eylemini bir hayat mücadelesine dönüştürüyor günümüzde. Kişiler huzur ve mutluluğu yakalama hedefini, günlük diğer hedeflerin arasında yitirebiliyor. Evine ekmek getirebilmek için sevmediği işlerde çalışan, hazır değilken zorla evlendirilen, ailesinin onun için seçtiği hedefleri benimsemek durumunda bırakılan kişiler kendi istedikleri hedefleri düşünemez duruma gelebiliyor.

Bu durum insanlara zorluk ve mücadeleyi getirse de kişisel hedeflerinden uzaklaşmalarına yol açmıyor. Zorluklar karşısında kişisel hedeflerinden uzaklaşmayı seçen yine kişinin kendisi aslında.

“Hayat mücadelesi, bizi hedefe yaklaştırır ve toplumda bir yerimiz olduğunu gösterir.” Ernest Hemingway bunu söylerken haklı olduğunu biliyordu…

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Kişilere “Mutlu olmak ister misiniz?” diye sorulduğunda “Evet” cevabı alınır.

Aynı kişilere “Sürekli mutlu olmak ister misiniz?” diye sorarsanız, çelişki yaşarlar. Ya evet diyemezler ya da suskun ve kararsız kalırlar. Sıkıntının yaşanan mutluluğu arttırdığına da inananlar çıkacaktır.

Halbuki çok önemli olan tek bir hedef vardır. Bu, görünürdeki diğer hedeflerin ana öğesidir olan ve her zaman ihtiyaç duyulan akıl huzurudur.

Akıl huzurunu ve mutluluğu hedef haline getirmek ve takip etmek, insanları hayatın genel karmaşası içerisinde daha dayanıklı, sakin ve objektif hale getirir.

Mutlu olmayı imkanlı kılar.

Günlük sıkıntıların, yüzeysel hedeflerin ya da hayattaki zorluklarınızın sizi bu hedeften uzaklaştırmasına izin vermeyin. Bunu yapmak kişiye çektiğinden daha fazla sıkıntı getirecektir.

Eğer hedefleriniz çelişkiliyse, elde edeceğiniz şey de çelişki olacaktır.

Çelişkiden vazgeçin, hayattaki hedef yolunuzu belirleyin ve en önemlisi:

Sırt çantanızı taşlarla doldurmayın.