Yılbaşı hediyenizi seçtiniz mi?

2010’un son günlerini yaşadığımız şu zamanlarda, heyecanla sevdiklerimize alacağımız hediyeleri kararlaştırıyoruz. Yeni yılın umutlu ruhunu paylaşırken, aldığımız hediyelerle yakınlarımızın sevincini izlemek bizleri de mutlu ediyor.

Bir sevdiğinize aldığınız hediyeyle başkalarını da sevindirebileceğinizi düşündünüz mü hiç? Peki bunun mümkün olduğunu bilseydiniz…

Lösev’in internet üzerinden beğeninize sunduğu, el emeği, çok cici ürünler var. Çok da geniş bir yelpaze sunmuşlar. Şirin el örgüsü çantalardan tutun da rengarenk yastıklara, şık yaka iğneleri ve el işi, şirin mi şirin oyuncaklara kadar seçenek bulunuyor. Kazanılan her kuruş da çocukların ücretsiz tedavisini karşılamak için kullanılıyor.

Eğitime destek olmak isterseniz TEGV’ın ürünleri tam sevdiklerinize göre! Mis gibi bir sabun seti, şık bir gümüş anahtarlık ya da kitap ayracı kimin hoşuna gitmez ki? Üstelik okumak isteyen minik bir cana uzattığınız bir parça umut olacaksa…

Doğa düşkünü arkadaşlarınız için bir Deniz Kaplumbağası evlat edinebileceğinizi biliyor muydunuz? Eğer kedileri daha çok seviyorsa evlat edinilerek korunmayı bekleyen bir Saz Kedisine de WWF aracılığıyla yardım edebilirsiniz. Eminim arkadaşınız çok sevinecek!

Uzaktaki sevdikleriniz için yılbaşı kartı seçecekseniz UNICEF’ten alacağınız tek bir kart diğer hepsinden daha güzel. Çünkü savaş kurbanı bir çocuğun gülümsemesini taşıyor.

2010’un son günlerini yaşıyoruz. Yeni yılın umutlu ruhu hepimizi sarıyor. Mutlu oluyoruz. Ama ben aldığım hediyeleri paketlerken her zamankinden daha mutluyum. Çünkü hediye paketlerimin içinde yardıma muhtaç olanların sevinci ve umudu da var. Sizce de birine verilecek en anlamlı hediye umut değil midir?

Umutlarınız eksik olmasın.