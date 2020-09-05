Yasemin İsminin Anlamı Nedir? Yasemin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yasemin kökeni Farsçadan gelen ve Türkçede yerleşik olarak bulunan önemli isimlerden biridir. Ayrıca Türkçede en çok tercih edilen ve kulağa hoş gelen en güzel kız çocukları isimleri arasında yer alıyor. Naif telaffuzu ile beraber hoş anlamı üzerinden günümüzde sıkça tercih edilen isimlerden biridir.



Yasemin Ne Demek?



Yasemin beyaz, kırmızı ve sarı renkli olan, kokulu çiçekler açan bir ağaççık olarak bilinmektedir. Özellikle Yasemin kokusu pek çok farklı parfümde de kullanılır. Çok güzel ve özel bir koku yaydı için Yasemin oldukça fazla sevilir. Aynı zamanda kız çocuklarına verilecek isim olarak da çok sevilen bir ad olarak öne çıkıyor.



Türkçede en fazla kullanılan ve yaygın kız çocukları isimleri arasında geldiğini söylemek mümkün. Genelde Yasemin tek başına kullanılan bir isim olarak bilinmektedir. Ancak ayrıca eğer uyumlu olursa başka isimlerle de bir araya getirebilirsiniz. Eğer hala kız çocuğunuza bir isim arıyorsanız Yasemin adını listeye ekleyebilirsiniz.



Yasemin İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



En çok merak edilen konular içerisinde Yasemin isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Yasemin Kur'an'da yer almaz. Farsça kökenli olarak Türkçede yaygın kullanılan Yasemin adı, anlamı ve hoş okunuşu ile beraber oldukça beğeni toplayan isimlerden biridir.



Özellikle son dönemlerde internetten daha sık araştırılan ve popüler hale gelen en güzel isimler içerisinde bulunuyor. Doğal ve güzel anlamı ile ilgi çeken bir isimdir. Minik yavrunuza verebileceğiniz en güzel isimler arasında geliyor.