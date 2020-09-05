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05.09.2020 - 01:47 |

Yasir İsminin Anlamı Nedir? Yasir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bebek sahibi olacak kişiler için isim konusu oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple çocuk sahibi olacak kişiler çocuklarına isim seçme konusunda çok titiz davranır. Bazı anne -babalar klasik isimlerden hoşlanırken bazı anne-babalar ise az bulunan, az duyulan isimleri çocukları için tercih eder. Bu isimlerden bir tanesi de Yasir ismidir. Yasir isminin anlamı ile ilgili detayları derledik.

Yasir İsminin Anlamı Nedir? Yasir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Her çocuk isminin kişilik özelliklerini kendinde teşekkül eder. Bu sebeple isim seçme konusu çok ciddiye alınması gereken bir konudur. Çocukların karakterini etkileyen isim konusu ömür boyu hayatlarında taşıyacakları bir durumdur. Bu sebeple isim seçiminde dikkatli olmak gerekir.

Yasir Ne Demek?

Az duyulan isimlerden biri de isimlerden bir tanesi de Yasir ismidir. Erkek çocukları için kullanılan Yasir ismi Türkçe kökenli bir isim değildir. Türkçeye Osmanlıcadan kalan bir isimdir. Osmanlı kökenli olan Yasir ismi sol tarafa giden demektir. Osmanlı döneminde gerçek ve mecaz anlamda kullanılan Yasir kelimesi, günümüzde de son dönemlerde sıkça kullanılmaya başlayan isimler arasında yer alır.

Yasir İsmi Kuranda Geçiyor mu?

Yasir kelimesi Türkçe kökenli olmayan bir isimdir. Özellikle Arapçanın etkisi ile dilimizde Osmanlıca'da var olmuştur. Osmanlıcadan sonra Türkçede sıkça kullanılan bir isim haline gelmiştir. Erkek çocukları için isim arayışında olan aileler özellikle farklı bir isim ararken Yasir isimden yararlanır.
Yasir ismi kulağa hoş gelen bir tınısı olan ve telaffuzu güzel olan isimlerden biridir.

Yasir ismi tek başına kullanımı olduğu gibi, yanına bir isimle kullanılan oldukça sık görülür. Bu sebeple Yasir ismi ile ilgili araştırma yapan kişiler erkek çocukları için bu ismi rahatlıkla düşünebilir. Sık kullanılmayan bir isim olsa da son yıllarda kullanımı oldukça artan bir isim haline gelmiştir. Bu ismin Kuran'ı Kerim'de geçip geçmediğini merak edenler için ise; Yasir ismi Kuranda geçen bir isim değildir.

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