Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Yaşlılara çok önemli uyarı: Tokalaşmayın ve kucaklaşmayın!
25.06.2020 - 15:49 |

Yaşlılara çok önemli uyarı: Tokalaşmayın ve kucaklaşmayın!

Normalleşme dönemiyle birlikte 65 yaş ve üzerindekilerin koruyucu önlemlere devam etmesi gerekiyor. Ev dışında mutlaka maske takılması gerektiğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Geriatri Uzmanı Prof.Dr. Mehmet İlkin Naharcı "Yaşlılar, sarılma ve tokalaşmadan uzak dursun" uyarısında bulundu

Yaşlılara çok önemli uyarı: Tokalaşmayın ve kucaklaşmayın!
ABONE OL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Geriatri Uzmanı Prof.Dr. Mehmet İlkin Naharcı, yeni tip corona virüsün (Covid-19) küresel ölçekte birçok ülkeyi etkilediğini ve bu mücadelede hastalığın oluşturduğu sorunlar açısından en önemli risk grubunun özellikle 65 yaş ve üzeri bireyler olduğunun bilindiğini söyledi.

"Bulaşma riskindeki artış maske takmakla azaltılabilir"

Pandemi sürecinin ilk döneminde olduğu gibi yeni normalle geçiş sürecinde de sağlıklı kalabilmek için bu yaş grubundaki bireylerin koruyucu önlemlere dikkatle uymaya devam etmesi gerektiğine işaret eden Naharcı, bu dönemde koruyucu önlemlerin, sosyal mesafe-maske kullanımı-hijyen tedbirleri olarak özetlenebileceğini aktardı.

Prof.Dr. Naharcı, "Ülke genelinde sosyal izolasyon kısıtlamalarının kaldırılması ile toplum içindeki temasımızın tekrar başlaması neticesinde oluşan hastalık bulaşma riskinde artış; en az 2 metre mesafeye dikkat edilerek sosyal teması azaltmak ve kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmakla, ev dışında mutlak suretle maske takmakla azaltılabilir" diye konuştu.

"Tokalaşma ve kucaklaşma yapılmamalı"

Bu dönemde yine ellerin en az 20 saniye bol su ve sabunla yıkanması gerektiğini belirten Naharcı, kolonya kullanılmasına devam etmenin bulaşma riskini ciddi anlamda düşürüceğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Tokalaşma ve kucaklaşma yapılmamalı, uzaktan selamlaşmaya devam edilmelidir. Pandemi boyunca evde kalan büyüklerimiz, yeni normal ile birlikte 3 altın kurala dikkat ederek günlük yürüyüş ve egzersizlerini açık havada yapabilir. Günlük düzenli fiziksel aktivite ile beraber sağlıklı ve dengeli beslenme ve düzenli uyku da güçlü bağışıklık sisteminde önemli rol oynamaktadır. Sağlıklı beslenme için seçilecek gıdalar protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olmalı ve günlük yeterli su tüketimi de ihmal edilmemelidir. "

Psikososyal problemlerin yönetimine dikkat!

Yeni normalleşme döneminde diğer vurgulanması gereken bir noktanın da psikososyal problemlerin yönetimi olduğuna işaret eden Naharcı, şunları kaydetti:

"Özellikle ölüm korkusu, yaygın endişe nedeniyle salgın başlangıcında akut stres bozukluğu ve sonrasında travma sonrası stres bozukluğu yaşanabiliyor. Bu durumda yaşlı bireylerde huzursuzluk, gerginlik, uykusuzluk, kabus görme gibi belirtiler görülebiliyor. Ruhsal sorunlara bağlı olarak fizyolojik sorunlar da sıklıkla bu dönemde ortaya çıkıyor. Uykuya dalmakta ve sürdürmekte zorluklar yaşanabiliyor ya da uyku yeterince dinlendirici olmuyor. İştah azalmakta ya da artmakta ve buna bağlı olarak mide bağırsak sisteminde sorunlar oluşabiliyor. Bu dönemde böyle belirtiler gösterenlerin sağlık kuruluşlarına başvurması faydalı olacaktır."

Prof.Dr. Naharcı, ayrıca salgın ile ilgili televizyondaki olumsuz haberlerden uzak durmanın ve bilgi kirliliğinden korunmanın psikososyal problemlerin yönetiminde olumlu katkı sağlayabileceğini vurgulayarak, "Sonuç olarak, kısıtlamaların gevşetilerek yeni normalleşme dönemine adım attığımız bu süreçte ileri yaş grubundakiler koruyucu önlemlere mutlak surette uymaya devam etmelidirler. Bunun yanında, bedensel veya ruhsal problemler yaşadıklarında sağlık kuruluşlarına başvurmaktan çekinmemelidirler" dedi.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni fikirler içinde olabilirsiniz. Hayatınız için planlamalar yapmak size iyi hissettirebilir. Olaylara karşı ani tepkiler vermemeye dikkat etmelisiniz. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili yeni planlar yapmanız gereken olaylar yaşanabilir. Babanıza ait konular gündeminizi etkileyeceği zamanlar var. Güven arayışına girebilirsiniz. Ani tepkilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bugün masraflarınızda artış olabilir. Akşam saatlerinde parasal konular daha fazla önem kazanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Fikirlerinizin hız kazandığı, yeni planlar yapacağınız bir gündesiniz. Kısacası hareket halindesiniz. Yazışmalar ve konuşmalar gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı ilişkilerinizde ani kopmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara da zaman ayırabileceksiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda maddi yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Yeni düşünceler geliştirebilir ve maddi kaynaklarınız için yeni planlar yapabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde masraflarınızda artış olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni fikirlerle güne başlayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar var. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Kişisel hassasiyet yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde zevk aldığınız konular için harcamalarınızı abartabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Hayatınız da gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Kabullenme için girebilirsiniz. Yeni planlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaşadığınız içsel süreçleri karşınızdakilere yansıtmamaya özen göstermelisiniz. Ani tepkilerden doğan kopmalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni fikirler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Bu konuda planlar yapıp, harcamalarda bulunabilirsiniz. Arkadaş gruplarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. İşten gelen destekler sayesinde kendi zevk aldığınız konulara zaman ayırabileceksiniz. Akşam saatlerinde masraflarınızda artış olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili yeni düşünceler ve planlar içine girişebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Annenizle ilgili masraflar gündeme gelebilir. Kendinize zevk aldığınız konularla ilgilenecek zamanlar yaratabilirsiniz. İlerleyen saatlerde parasal konular önem kazanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni şeyler öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Kendinizi ifade edebilmek için yeni fikirler bulabilirsiniz. Yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.  Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak için heyecan duyuyor olabilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarda artış olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratacak olaylardan sakınmanızda fayda var. Parasal konularla ilgili yeni fikirler üretebilirsiniz. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Ani kopmalar yaşanabilir. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat edin. Zevk aldığınız konularla ilgili masraflarınız artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinize ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Birlikte yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. Zevk aldığınız konularla ilgili masraflarınızda artış yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz konulara yönleneceğiniz zamanlar olacaktır.  Akşam saatlerinde parasal konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma ortamında yeni planlamalar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeni düşünceler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha temkinli olmanızda fayda var. Yaratıcılığınızı iş hayatınıza taşıyabilirsiniz.  Akşam saatlerinde masraflarınıza dikkat etmelisiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaAmeliyatsız yüz gençleştirme
Esra Karaosmanoğlu
Esra KaraosmanoğluDunning-Kruger Sendromu
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalKazanan bilincinde günü planla
Betül Yergök
Betül YergökBaşarısızlık ve başarı algısı
Op.Dr. Ekrem Keskin
Op.Dr. Ekrem KeskinYanak gamzesi estetiği
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanKendini iyileştirmek
Esra Kemer
Esra Kemerİş ararken dijital ayak izleri
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkKompozit estetikler
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKYaz tatilinin misafiri: Korona
Dans Sanatçısı Göker Yıldız
Dans Sanatçısı Göker Yıldızİletişimin dans hali
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaşlılara çok önemli uyarı: Tokalaşmayın ve kucaklaşmayın!

Yaşlılara çok önemli uyarı: Tokalaşmayın ve kucaklaşmayın!

Çocuklarda geçmeyen öksürük ne anlama geliyor?

Çocuklarda geçmeyen öksürük ne anlama geliyor?

Menopoz döneminde neden kilo alınır?

Menopoz döneminde neden kilo alınır?

Sirtuin diyeti hakkında en merak edilen bilgiler

Sirtuin diyeti hakkında en merak edilen bilgiler

Sıradaki Haber