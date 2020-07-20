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20.07.2020 - 13:27 |

Yaz aylarında ameliyat olunur mu?

Yaz ayları ve yoğun sıcaklar ameliyatlara engel mi? Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sertan Şahin açıkladı.

Yaz aylarında ameliyat olunur mu?
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaklıklar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Pandemi sürecinde çalışan kesimin iş yoğunluğunun azalması, yaz ayları dolayısıyla izin dönemlerinin bu üç aylık sürece denk gelmesi ve öğrenci grubunun tatilde olması; bu dönemi acil olmayan, planlanmış bir ameliyatın uygulanması için ideal dönem haline getiriyor. Burada önemli olan; bu ameliyatları içerisinde bulunduğumuz corona virüs süreci bakımından, gerekli tedbirleri almış güvendiğiniz bir sağlık kuruluşunda yaptırmanız olacaktır.

“Geniz eti/bademcik ameliyatlarında yaz ayları avantaj sağlar”

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları (KBB) branşının hemen hemen bütün ameliyatları yapan bir cerrah olarak; birkaç istisnai durum dışında neredeyse tüm KBB ameliyatlarının uygulanmasında yaz-kış ayrımının olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Örneğin; KBB’nin en önemli hasta gruplarından olan geniz eti ve bademcik problemi olan çocuk hasta grubunu ele alalım. Bu çocuklarımıza ameliyattan sonra istedikleri kadar dondurma, soğuk su, soğuk ayran tüketmelerini öneriyoruz. Yaz döneminde yapılacak bir ameliyat; hem hastaların okuldan geri kalmalarını engelleyecek, çalışan ebeveynleri varsa onların iş hayatını aksatmayacak hem de bu hastalarımıza ameliyattan sonra önerdiğimiz bu soğuk beslenme diyetine, uyumlarını kolaylaştıracaktır.

Deniz suyu burun için faydalı

Bir diğer önemli ameliyatımız burun tıkanıklığı ve horlama nedeniyle yaptığımız ‘’burun deviasyon’’ ameliyatlarıdır. Yanlış bilinenin aksine; yaz döneminde yapılacak bir ameliyat burun kanaması riskini arttırmaz. Buna ek olarak, ameliyat sonrası tamponları çıkarmanın ardından hastalarımıza önerdiğimiz; burun içinin kabuklanma olmaması için deniz suyu ile yıkanması gibi uygulamalar, yapılacak olası bir deniz tatiliyle beraber, ilaç tedavisine gerek kalmadan kendiliğinden yapılmış olacaktır. Elbette bu tatil döneminde de, koronavirüs bakımından gerekli önlemler eksiksiz şekilde uygulanmalıdır.

Bu ameliyatları ertelemeyin!

Kulak, burun eti, sinüzit, baş-boyun bölgesinde kitle, ben çıkarılması gibi ameliyatların da yine yaz-kış ayrımı yoktur ve her mevsimde, her hava koşulunda benzer riskler altında yapılmaktadır. Bir kanser vakasının ise yaz-kış demeden, tanı konur konulmaz mümkün olan en kısa sürede ameliyat edilmesi gerektiğini söylemeye gerek yoktur sanırım.

Burun ameliyatından sonra güneşten korunma şart

KBB ameliyatları arasında, yazın uygulamayı daha az tercih ettiğimiz tek istisnai durumun; estetik burun ameliyatları olduğunu söylemekte fayda var. Tabii ki bunlar da yapılmaz değildir. Yalnızca estetik burun ameliyatı sonrası; hastaların bir süre güneş gözlüğü takmasını istemediğimizden ve kimi hastalarda güneşe çıkmanın burunda çillenmeye neden olmasından ötürü nispeten güneşin etkinliğinin azaldığı dönemleri daha uygun buluruz. Ancak eğer hasta koruyucu güneş kremlerini dikkatlice kullanır ve direk güneş altında vakit geçirmemeye özen gösterirse bu ameliyatlar da yaz döneminde uygulanabilir.

Son söz olarak hastalarımıza önemle hatırlatmak istediğim şey; yazın ameliyat olmaktan korkmayın. Yoğun geçen, hava şartlarının zorlayıcı olduğu bir kış döneminde işten, okuldan, sosyal hayattan uzak kalarak olunacak bir ameliyattansa, hayat şartlarının daha sakin ve durağan olduğu yaz aylarında uygulanması daha akılcı olacaktır.

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