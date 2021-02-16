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16.02.2021 - 15:24 |

Yeme Bozukluğu Nedir? Yeme Bozukluğu Testi Nasıl Yapılır, Psikolojik Bir Hastalık Mı?

Günümüzde beslenme ile ilgili sağlık problemleri çok fazla öne çıkıyor. Fazla kilo almanın yanı sıra aşırı kilo kaybı da oluşabiliyor. Yeme bozukluğu olarak adlandırılan bu rahatsızlıklar ile ilgili hem belirtiler hem de tedavi yöntemleri çok fazla merak ediliyor. Yeme bozukluğu nedir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Yeme Bozukluğu Nedir? Yeme Bozukluğu Testi Nasıl Yapılır, Psikolojik Bir Hastalık Mı?
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Yeme bozukluğu çeşitli şekillerde belirti gösteren bir tür beslenme bozukluğudur. Özellikle ergenlik döneminde meydana gelen fiziksel ve ruhsal değişiklikler de beslenme bozukluğuna neden olmaktadır.  

Yeme Bozukluğu Nedir?

İnsanlarda aşırı yemek yeme ve ya kendini aç bırakma gibi durumlar gözlenebilir. Kişiler kendini aç bırakabilir ve ye vücut ağırlığı ile ilgili aşırı kaygı durumu da oluşabilir. Yeme bozukluğu, sağlıksız yeme davranışlarının gözlemlendiği bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Yeme bozukluğu, kişinin mental ve ya duygusal durumdan kaynaklanan yetersiz ve ya aşırı beslenme durumu olarak bilinmektedir.

Yeme bozukluğu yaşayan kişiler oldukça olumsuz beslenme alışkanlıklarına sahip olan kişilerdir. Bu durum hem erkeklerde hem de kadınlarda sık sık görülebilir. Özellikle sosyo ekonomik düzeyi yüksek olan kişilerde bu hastalık görülebilir.

Yeme Bozukluğu Testi Nasıl Yapılır, Psikolojik Bir Hastalık mı?

Günlük yaşamda yaşanan kaygı, stres ve duygu durum bozuklukları yeme bozukluğunun sebebi olabilir. Kalabalık ortamlarda çalışanlarda ve ya gece çalışan kişilerde de yeme bozuklukları meydana gelebilir. Bu hastalığın temelinde sağlıksız beslenme düzeni bulunur. Yeme bozukluğu tedaviye açıktır. Dolayısı ile tedavi edildiğinde kişiye daha huzurlu bir hayat sunar.

Kişiye özel olarak yeme bozukluğu testi yapılır. Çıkan sonuca göre ise kişinin ne tür bir yeme bozukluğu tespit edilir. Buna göre tedavi yöntemi de belirlenir. Yeme bozuklukları anoreksiya nervoza ve bulimiya nervoza bir yeme bozukluğu olan hastalıklar psikiyatrik hastalıklar arasında yer almaktadır. Bu hastalıklar çoğu zaman ruhsal kaynaklı olabiliyor. Bedensel belirtiler öne çıksa dahi ciddi ruhsal sorunlar da görülüyor. 

Yeme Bozukluğu Tedavisinde Neler Yapılır?

- Yeme bozukluğu tedavisinde öncelikle kilo dengesi sağlanır. 

- Hastalığın öyküsü dinlenir ve tanı konusunda her detay dikkate alınır. 

- Bu hastalığın tedavisinde psikolog ve diyetisyen ortak bir çalışma yürütür. Bu şekilde duygusal boşluğun doldurulması hedeflenir. 

- Bulimia hastalığının ilerlediği hastalara da ilaç desteği verilir. Bu ilaç ile birlikte hastanın da stresten uzak kalması sağlanır. Hasar görmüş dokular canlandırılır. 

- Tıkanırcasına yemek yeme hastalığı olan kişilerde düzenli ve ölçülü bir beslenme programı uygulanır. Bu şekilde stres ile başa çıkma duygusu da aşılanır. 

- Yeme bozukluğu olan kişilerin ilerleyen günlerdeki tedavileri de mutlaka takip edilir. 

Yeme Bozukluğunun Temel Nedenleri Nelerdir?

- Toplum içinde çok dikkat çekme endişesi

- Ergenlik döneminde oluşan ruhsal ve fiziksel kaygı durumları ile başa çıkma isteği

- Ünlüleri rol model olarak alma

- Sosyal medyada ve dijital platformlarda öne çıkma isteği

- Daha ince görünme hevesi

- Tıkanırcasına yeme bozukluğu olan kişilerde ise stres ile başa çıkma

- Kaygı ve duygu durum bozuklukları ile mücadele girişimi

- Yemek yemenin zevkini duymak

- İnsülin direncinden kaynaklanan çok yemek yeme isteği

- İçe kapanık ve asosyal davranış durumları

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