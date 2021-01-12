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12.01.2021 - 13:32 |

Yemek borusu (özafagus) kanseri belirtileri nelerdir? Evreleri ve tedavi yöntemleri

Boğazdan mideye kadar uzanan içi boş, uzun bir boru olan yemek borusunda bir takım sebepler ile birlikte kanser oluşma riski bulunmaktadır. Yutulan gıdaların sindirilmek üzere mideye taşıyan yemek borusunda oluşan kanser, dünya genelinde en yaygın görülen kanser tipidir ve ölüm oranları oldukça yüksektir. Yemek borusu kanseri belirtileri nelerdir, evreleri ve tedavi süreçleri ne şekilde olur detaylarıyla derledik.

Yemek borusu (özafagus) kanseri belirtileri nelerdir? Evreleri ve tedavi yöntemleri
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Yemek borusunun içinde bulunan herhangi bir bölgedeki hücrelerde oluşan bu kanser, erkeklerde kadınlara göre daha sık rastlanmaktadır. Yemek borusu kanserine yakalanan pek çok hastanın yüksek oranda alkol ve tütün kullandığı bilinmektedir.

Yemek borusu kanseri belirtileri nelerdir?

Yemek borusu kanseri vakalarında genellikle aşağıdaki belirtiler görülmektedir.

- Yutma güçlüğü

- Yutkunma sırasında ağrı

- Kilo kaybı

- Ses kısıklığı

- Sürekli öksürük

- Kusma ve yutulan gıdaların geri gelmesi

Bu belirtiler ne kadar yemek borusu kanseri ile ilgili olsa da direkt olarak ilişkilendirmek doğru değildir. Kanser dışında başka hastalıkların belirtileri de olabilmektedir. Bu durumda yapılması gereken şey uzman bir doktor kontrolü ile rahatsızlığın tanısının konulmasıdır. Erken teşhisin hayat kurtardığı unutmamalı ve zaman kaybetmeden doktor muayenesi yapılmalıdır.

Yemek borusu kanseri evreleri 

Yemek borusu kanser teşhisi konulduktan sonra, kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını anlamak amacıyla belirli testler yapılmaktadır. Bu testler şu şekildedir:

- Endoskopik Ultrason

- Bilgisayarlı Tomografi

- Pozitron Emisyon Tomografisi

Bu testler uygulandıktan sonra kanserin hangi evrede olduğu anlaşılmaktadır. En düşük evre 0 ve en ileri evre IV olmak üzere yemek borusu kanseri evreleri roma rakamlarıyla gösterilir. Sadece yemek borusu yüzey katmanlarını etkileyen evre en düşüğüdür. Eğer vücudun diğer bölümlerine yayılmış ise kanserin ileri seviye olduğunu belirtir. 

Yemek borusu kanseri tedavi seçenekleri nelerdir?

Yemek borusu kanseri için tedavi yöntemleri hasarlı hücrelerin türüne, kanser evresine, genel sağlık durumuna ve tedavi tercihlerine dayanır.

Yemek borusu kanseri ameliyatı

Kanser tedavisi için gerekli görülen ameliyat tek başına ya da diğer tedaviler ile birlikte uygulanabilir. Ameliyat sırasında uygulanan birkaç seçenek bulunmaktadır.

Başlangıç evresinde olan vakalarda yani henüz yayılmaya başlamamış kanser tedavilerinde çok küçük tümörlerin alınması için cerrahi işlem uygulanabilir. Yemek borusunun bir bölümünü almak için uygulanan ameliyatlarda, cerrah yemek borusunun tümörlü bölümünü, midenin üst kısmından bir bölümü ve yakında bulunan lenf bezlerini alır. Bu ameliyatlar sonrasında kanama, sızıntı ve enfeksiyon gibi ciddi komplikasyon riskleri bulunmaktadır. Yemek borusunu tamamen çıkarmak için ise özel cerrahi aletler kullanılarak açık ameliyatlar gerçekleştirilir.

Özofagal stent

Yutkunma zorluğu yaşayan vakalarda, yemek borusunu açmak için metal bir boru yemek borusuna yerleştirilir. Bu ameliyat sonrasında rahat bir beslenme sağlamak amacıyla besinlerin direkt olarak kana ya da bağırsağa geçmesini sağlayan beslenme tüpü kullanımı önerilebilir.

Kemoterapi

Kanserli hücrelerin öldürülmesi için kimyasallar ile yapılan bir ilaç tedavisidir. Kemoterapi ilaçları kanser vakalarında ameliyattan önce ve sonra kullanılır. Radyasyon tedavisi ile birlikte uygulanabilir. Kemoterapinin yan etkileri kullanılan ilaçlara göre değişiklik göstermektedir.

Radyasyon tedavisi 

Kanserli hücrelerin öldürülmesi için güçlü enerji X ışını demetleri radyasyon tedavisinde kullanılır. Bu tedavi yöntemi genellikle kemoterapi ile birleştirilir. Uygulama süresi her gün olmak üzere iki ve altı hafta arasında değişebilir.

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